Yola Polastri reapareció así tras ser operada de un aneurisma cerebral | VIDEO

La conocida animadora, Yola Polastri, que es, hasta la actualidad, sinónimo de programas infantiles en el Perú; reapareció ante cámaras para brindar una conferencia de prensa y brindar información de cómo se encuentra tras ser operada de un aneurisma cerebral.

Como se recuerda, Yola Polastri envió un comunicado para todos sus seguidores anunciando una conferencia de prensa.



"Se que han estado pendientes en todo momento de mi resultado, muy preocupado y he recibido el cariño más grande de mi país, de mi querido y adorado Perú, a través de ustedes. Quiero agradecer tanto cariño y, sobre todo, volverlos a ver", indicó Yola Polastri.

Por su parte, Henry Pacheco, neurocirujano que atendió a la animadora infantil, indicó que la intervención no tuvo mayores complicaciones; pese a la hipertensión que sufría la leyenda infantil de la televisión peruana.



"Me dio un fuerte dolor de cabeza, me atendieron acá y el doctor Pacheco me internó. Pocas veces hay médicos tan humanos como él", cuenta Yola Polastri en la conferencia de prensa.

Además contó que la oración sirvió de mucho, en el complicado momento que le tocó vivir. "Yo pensaba que no volvería a caminar. Yo estoy eternamente agradecida a todos. Mi país me ayudó mucho. Muchas gracias a todos", dijo una Yola Polastri visiblemente emocionada.