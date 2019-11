El actor Keanu Reeves apareció en la última edición de LACMA Art + Film, evento organizado por la firma de moda Gucci, de la mano de la artista estadounidense Alexandra Grant. Considerando que Keanu es el “novio de internet”, las noticias al respecto no faltaron; así como las fotos de la feliz pareja que se vieron replicadas en los medios de todo el mundo. Pero había una pregunta en el aire: ¿Quién es Alexandra Grant?

Algunos cuestionaron su apariencia, incluso dijeron que parecía mayor que él o que no ella tan bella; calificativos superficiales que hacen referencia a los estereotipos de Hollywood y que no son importantes cuando alguien se enamora. Reeves no ha confirmado su romance en ninguna entrevista, sin embargo las muestras de afecto de aquella ceremonia son prueba fáctica de la relación.

Además de ser una mujer hermosa, Alexandra Grant es inteligente y con una amplia carrera dedicada a la pasión de su vida.

Alexandra Grant y Keanu Reeves son amigos hace casi 10 años. (Foto: AFP) VALERIE MACON | AFP

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Alexandra Grant nació en Ohio, Estados Unidos, en 1976. Es hija de una profesora de geología y un profesor de ciencias políticas, diplomático del servicio exterior estadounidense. Por sus padres, Grant vivió en varios países como México, Francia y España, sin embargo, finalmente se quedó a vivir en Estados Unidos.

En 1994, se graduó en la Swarthmore College, una universidad del siglo XIX especializada en arte y ubicada al sur de Filadelfia. En 2000, Grant se graduó de la Facultad de Artes de California en San Francisco con una maestría en dibujo y pintura. Mediante sus muestras artísticas, Grant examina el lenguaje a través de la pintura, el dibujo, la escultura y los videos.

En la actualidad radica en Los Ángeles, en donde es conocida por ser una artista polifacética grandes habilidades para elaborar proyectos vanguardistas con alto contenido político y contemporáneo.

La artista de 46 años ha colaborado con la filósofa Helene Cixous, el artista Channing Hansen, el autor Michael Joyce y, también, con el actor Keanu Reeves (líneas a bajo detallaremos su trabajo con él).

Algunas galerías estadounidenses en las que ha presentado su trabajo son Lowell Ryan Projects, Honor Fraser, Night Gallery, Galerie Lelong. También ha tenido muestras en galerías de Francia y Canadá, como la Galerie Gradiva, de París; y en la Galería de Arte de Ontario, ubicada en Toronto.

Además de tener una larga carrera en el arte, la estadounidense es filántropa. En 2008, Grant fundó el proyecto grantLOVE, el cual se encarga de producir y vender obras de arte y ediciones originales para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones sin fines de lucro.

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA AMISTAD

Medios internacionales como el Daily Mail reportan que la artista y el actor se conocieron en el 2009, y tan solo dos años después empezaron a colaborar juntos en un libro de ilustraciones para adultos llamado “Ode to Happiness”, en el que Keanu escribió los textos y Alexandra se encargó de la parte gráfica.

Unos años después, volvieron a colaborar en un segundo libro llamado “Shadows” (publicado en 2016). Este al igual que el primero, incluía poemas escritos por Keanu Reeves, mientras que Alexandra Grant se ocupó de la parte gráfica. Estas colaboraciones han hecho que se les haya visto juntos en otras ocasiones, como en Art Basel de Suiza, o en una presentación de su libro en París.

Después de su segundo libro, cuando todavía solo eran amigos, crearon la editorial X Artists’ Books. En una entrevista para la revista People, el actor indicó que se trata de “una editorial pequeña de libros que no tienen un género concreto, centrados en artistas, de alta calidad y muy pensados”.

“Amamos lo mismo en nuestros libros que en nuestros amigos: la generosidad, un gran corazón, la inteligencia, el misterio, el estilo. Nos dan sustento y nos ayudan a movernos por la realidad. Pueden romperte el corazón”, agregó.

Alexandra Grant y Keanu Reeves en el MOCA Benefit 2019. (Foto: AFP) JC Olivera | AFP

Desde junio de este año, la amistad se transformó en amor y se les vio de mano más de una vez en eventos de caridad, pero no fue hasta el pasado fin de semana que ocuparon las primeras planas de varios medios de espectáculo. No era para menos, después de casi 20 años donde no faltaron tragedias, a Reeve se le ve feliz y en una alfombra roja de mano con la mujer que ama.