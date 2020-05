El mundo del entretenimiento sufrió una penosa baja con el fallecimiento del actor Jerry Stiller a los 92 años. Padre de la estrella de Hollywood Ben Stiller, el veterano actor tuvo una imponente carrera con más de cien créditos en películas y programas de televisión.

Jerry Stiller es quizás más recordado por su rol como Frank Costanza, el gruñón e irascible pero siempre hilarante padre de George Costanza (Jason Alexander) en la ‘sitcom’ “Seinfeld”, pero los papeles por los que se recuerda no terminan ahí.

Cualquier recuento de la carrera de Stiller se tiene que destacar su papel como la mitad de The Stiller & Meara, un dúo cómico completado por su esposa Anne Meara que triunfó en diversas producciones entre la década de los 50 y los 70. Cabe recordar que en 1986 intentaron sacar su ‘sitcom’ propio, titulado “The Stiller & Meara Show”, pero el proyecto no prosperó.

Stiller también participó en dos adaptaciones cinematográficas de la comedia musical "Hairspray". En la primera, lanzada en 1988, encarnó a Wilbur Turnbay, el padre de la protagonista Tracy Turnblad. Mientras que en la adaptación del 2007 Stiller interpretó a Mr. Pinky, el dueño de un exitoso negocio que contrata a Tracy como su representante luego de su repentina alza en popularidad.

El actor no solo realizó papeles cómicos y uno de sus roles más icónicos es como el teniente Rico Patrone, compañero del protagonista Zachary Garber (Walter Matthau) en el thriller “The Taking of Pelham One Two Three” (1974). No fue el único rol serio que tomó, participando en capítulos de “Law & Order” y de “Murder, She Wrote” a lo largo de los años.

Jerry Stiller también colaboró en repetidas ocasiones con su hijo Ben, actuando junto a él en la comedia "Zoolander" (2001) y su secuela del 2016 (uno de sus últimos roles), además de cintas como "The Heartbreak Kid" (2007), "Hot Pursuit" (1987), siendo esta última la primera vez que actuaron juntos en una cinta.

También incursionó en la animación, participando tanto en "The Lion King 1/2" (2004) como el tío de Timón, Max; en la desastrosa película de animación por computadora "Foodfight!" (2012) y en la película de Pixar "Planes: Fire & Rescue" (2014). Entre 2010 y 2011 también tuvo un papel como el director Stickler la primera temporada de la serie de animación "Fish Hooks".

