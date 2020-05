View this post on Instagram

Quimio blanca #10 despues de esta faltarían solo 2. Solo 2 quimios mas y estoy libre, por el momento! Pero otra meta mas cumplida! Metas cortas para caminos largos, hacen que la meta grande se haga mas corta. Me esta creciendo el pelo poquito a poquito, esta ralito, como pelusa, y de color blanco! Saldré de esto con el pelo de una abuelita, pero creo que lo calificaría como sabiduría mas que vejez! Vaso medio lleno! ❤️ Y en pro de ver el vaso medio lleno, estoy contenta de decir que el 14 de junio es un hecho! @previeneperu el #dreamteam viene trabajando con @altacomunicacionpe de la mano para que en este evento no falte nada! Va a estar espectacular! Pueden entrar a nuestra web para informarse mas del tema en @previeneperu Seamos solidarios, Ayudemos a quien más lo necesitan! #nofaltanada #newnormal #prevencion #fuckcancer #fuckcovid @previeneperu