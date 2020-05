¿De qué se habla cuando se está todo el día en casa, sin posibilidad a hacer esas actividades que formaban parte de aquello que conocíamos como normalidad? ¿Qué novedades se comparten con los amigos? ¿Son buenas noticias, o malas? ¿Qué pasa cuando en un mismo grupo se han perdido trabajos, ingresos, oportunidades? ¿Qué ocurre cuando cuidar la salud deja de ser una preocupación y se convierte en un miedo constante? El contexto de la cuarentena para frenar la expansión del coronavirus ha abierto la posibilidad de explorar nuevas maneras de comunicación. Y el arte no escapa a este impacto.

Aquel es el punto de partida para ‘Amigas del cole’, una obra digital que llega para inaugurar un nuevo género en el Perú: el teatro remoto vía virtual. ¿Estamos preparados los peruanos para una oferta de entretenimiento meramente digital, más allá del streaming? La escritora y guionista María José Osorio es optimista, y su primer proyecto como directora involucra un concepto ad hoc para estos tiempos: el teatro –una de las ramas artísticas más difíciles de recrear virtualmente- por vía remota. ‘Amigas del cole’ es una obra escrita y producida específicamente para desarrollarse en la plataforma Zoom, ambientada en el contexto de una pandemia mundial. El proyecto es el primero de una serie de obras concebidas para funcionar como videollamada donde el público podrá conectarse, en principio solo como espectadores. De momento no está contemplado que sean obras interactivas.

Como sucede con una obra de teatro regular, aquí también hay una puesta en escena, dirección de arte, guión y ensayos antes del estreno. “Este es un nuevo producto que tiene sus propias reglas”, sostiene Osorio. “No vamos a poder imitar al teatro normal y no es la idea; lo que tenemos que hacer es crear una nueva manera de hacerlo, donde se aprovechen esta plataforma y sus virtudes, que las tiene. Es una apuesta que no haríamos si no creyéramos que existe una audiencia para esto, y quiero pensar que nos vamos a sorprender con la cantidad de gente en el Perú que busca ver este tipo de experiencias”, continúa la guionista. La pantalla de nuestro celular, laptop o tablet servirá como escenario.

”Como actriz tengo que abrazar este momento de crisis por el que estamos atravesando y ordenar nuevamente mis ideas, tratar de adaptarme y reinventar muchas cosas que dentro de mi cabeza eran de determinada manera”, sostiene Karina Jordán. ”Por supuesto que vamos a extrañar las salas, el escenario y los espectadores en este espacio físico maravilloso que es el teatro, al que no sabemos cuándo podremos regresar. Pero el teatro no ha muerto. Mientras tanto, debemos estar cerca a nuestro público. Si podemos encontrar nuevas formas alejándonos de la idea más purista, podemos lograr cosas. Las plataformas digitales pueden acercar el teatro a públicos que no lo conocían”, finaliza.

La trama parte del reencuentro de cinco amigas inseparables en la época escolar, quienes se reconectan -en el sentido más literal de la palabra- a través de una llamada de Zoom a raíz de la cuarentena. Ya treintañeras, con personalidades y oficios muy distintos, las mujeres confirman a través de esta conversación que hay algunas cosas que nunca cambiarán aunque pasen los años. El descubrimiento de una ‘cápsula del tiempo’ que escondieron antes de salir del colegio marca el compás de esta interacción, sostenida en los recuerdos de una época ya lejana, pero con el contexto de un presente y futuro todavía inciertos.

‘Amigas del cole’ es una coproducción entre Los Productores y Sobremesa, una iniciativa creada por María José Osorio y Lorena Berckholtz con el objetivo de desarrollar proyectos que se adapten a la nueva realidad. El elenco está conformado por 5 actrices: Anahí de Cárdenas, Karina Jordán, Luciana Arispe, Macla Yamada y Mónica Ross.

