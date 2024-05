El actor Will Smith visitó Madrid este domingo para promocionar ‘Bad Boys: Ride or Die’, la próxima entrega de la saga de comedias de acción trepidante protagonizadas por unos policías de Miami, que se estrenará en España el próximo 7 de junio.

Fue una visita exprés en la que el actor estadounidense posó para un grupo de medios de comunicación en la madrileña Plaza de Cibeles.

Dirigida por Adil & Bilall (‘Rebel’, ‘Bad Boys for Life’) y escrita por Chris Bremner (‘El hombre de Toronto’, ‘Bad Boys for Life’), la película es la cuarta de la serie protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La original ‘Bad Boys’ se estrenó en 1995; en 2003 llegó a los cines ‘Bad Boys II’ y en 2020 ‘Bad Boys for Life’.

En ‘Bad Boys: Ride or Die’ los policías “más famosos del mundo” regresan con la habitual mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado, ya que se dan a la fuga.

Con información de EFE

Will Smith publicó un video donde se encontraba con Martin Lawrence, su compañero de películas, en lo que parecía un pequeño juego de fútbol entre amigos. Lo que despertó furor fue que en medio de el video apareció Messi y pateó el balón con fuerza hacia la cámara. (Video: Redes Sociales)