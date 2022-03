El actor Jim Carrey hizo una dura crítica a Hollywood por ovacionar a Will Smith por ganar el Oscar a Mejor actor media hora después de que abofeteara en vivo al comediante Chris Rock luego de que este hiciera una broma de mal gusto en torno a Jada Pinkett-Smith.

En conversación con Gayle King para CBS, Carrey se declaró asqueado por la situación. “Me asquea la gran ovación. Hollywood no tiene carácter cuando está en grupo y realmente sentí que esto es una clara indicación de que ya no somos el club de los ‘cool’”.

En opinión de Jim Carrey, Will Smith debió ser sacado de la ceremonia luego de la bofetada. El actor también declaró que si hubiera estado en los zapatos de Chris Rock, él hubiera demandado a su agresor por US$200 millones, “por qué ese video va a estar ahí para siempre y va a estar en todos lados. Ese insulto durará por mucho tiempo”.

“Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar tu desaprobación, o decir algo en Twitter, eso está bien. Pero no tienes el derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo unas palabras”, opinó.

El actor señaló que el golpe vino de una frustración dentro de Will Smith. “No tengo nada contra él. Ha hecho muchas cosas grandiosas, pero ese no fue un buen momento. Opacó los momentos brillantes de todos esa noche... fue un momento egoísta.”

Un día después de la ceremonia, Will Smith se disculpó por fin con Chris Rock por sus actos, indicando “que se pasó de la raya”. Pero las disculpas públicas no detendrán la investigación que ha abierto la Academia sobre el incidente, cuyas consecuencias son todavía desconocidas.