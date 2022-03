Es cierto que la Academia de Hollywood hizo esfuerzos anoche por verse más progresista e inclusiva en los Premios Oscar 2022. Sin embargo, como decían antaño, se le notaron las costuras. El altercado entre Will Smith y Chris Rock, y todo lo sucedido en torno a ello, es el máximo ejemplo de que la Academia, como institución, no ha reflexionado lo suficiente sobre las nuevas demandas sociales, y que hay actores —y actrices también, seguro— que no están listos para esta conversación.

Chris Rock hizo una “broma” sobre el look de Jada Pinkett-Smith. Aunque inicialmente Will Smith se rio de ello, al ver la molestia de su esposa se paró y golpeó a Rock. Luego le gritó: “Saca el nombre de mi mujer de tu boca”. Tras el golpe —vergonzosa situación—, en las redes sociales, el termómetro de nuestro tiempo, se leían mensajes que calificaban la actitud de ambos como ejemplos de masculinidad tóxica. Aunque no faltó quien dijera que este análisis obedece más a un capricho feminista que a una realidad, hay pruebas fehacientes de que el error sería negarlo.

El Journal of School of Psychology define la masculinidad tóxica como “la constelación de rasgos (masculinos) socialmente regresivos que sirven para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la homofobia y la violencia sin sentido”. No hay que hacer análisis muy sesudos para caer en cuenta de que, basándonos en esta definición, la masculinidad tóxica es aquello que hemos normalizado a lo largo de la historia. Y que, a propósito de esta normalización, es comprensible el desconcierto de algunas personas ante la invitación de estos tiempos para ver las cosas de otra manera. Lo que no es comprensible es la poca voluntad de hacerlo.

Entonces, puedo resumir en cinco las razones por lo que lo sucedido entre Chris Rock y Will Smith es una muestra de masculinidad tóxica:

1. Chris Rock se burla de la apariencia de Jada Pinkett Smith desde una posición de ventaja

Él está parado en el escenario hablándole no solo a sus colegas, sino al mundo. Ella, que tiene una enfermedad que la afecta físicamente, no está en la misma posición que él, no puede responderle. Adicionalmente, en más de una ocasión, Jada Pinkett Smith ha hecho público su incomodidad con el asunto y ha dicho sentirse muy afectada por ello. ¿Con qué derecho Chris Rock asume que su comentario sería bien recibido? No estamos hablando de censura, sino de establecer límites de respeto.

El incidente ocurrió mientras que Chris Rock presentaba la categoría de Mejor documental. En medio de su introducción realizó varias bromas, entre ellas comparando la apariencia de la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett, con "G.I. Jane" debido a su cabeza rasurada. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

2. “Mi mujer”, el machísimo sentido de propiedad y la reivindicación de la virilidad

La enfatización del “mi mujer”, como la propiedad que defiendo. Y la defiendo con violencia porque esa defensa supone también la defensa de la propia hombría. Bruno Rivas, periodista y docente universitario, ha escrito en sus redes sociales una reflexión que traigo a este espacio: “mi teoría es que Will Smith es demasiado ‘macho’ para sostener una relación abierta, y cuando esto se hizo público se ha sentido herido en su virilidad, además de verse expuesto con los memes de su cara llorando. Desde entonces está comprometido con demostrarle al mundo que es el ‘macho’ de su mujer y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para demostrarlo”.

Esta imagen de Will Smith se viralizó años atrás en un contexto que el actor no habría encontrado cómodo. Foto: Red Table Talk.

3. ¿Y si hubiera reaccionado ella y no él?

No han faltado hombres que salgan a defender la reacción de Will Smith, argumentando que ellos hubieran hecho lo mismo por defender a sus esposas. La necesidad de imponerse con mayor violencia sobre una masculinidad ya violenta. Pero, ¿Qué hubiera pasado si Jada Pinkett Smith se paraba y golpeaba a Chris Rock? ¿O si se ponía de pie y se retiraba del lugar? ¿O si dese su asiento levantaba la voz para desautorizar a Rock? No dudo ni por un segundo que los comentarios hubieran sido “está loca”, “es una histérica”, “qué le pasa, seguro está con la regla. O con la menopausia”. Y cosas así. Tampoco hubiera faltado quien pida la presencia del consorte para defender el honor de la dama en apuros (que es lo que sucedió, digamos). Lo que les molestaría, entonces, como ha sucedido en muchísimas otras oportunidades, es que una mujer alce la voz, porque “calladitas se ven más bonitas”.

Jada Pinkett Smith, actriz y esposa de Will Smith. Ha trabajado en la saga "Madagascar", así como la serie "Gotham"; entre otras historias. (ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

4. El asumir la violencia como único camino posible para imponer respeto

Es increíble ver todo el espacio que se abre para la impunidad en defensa del honor. Inspirado en el código de Hammurabi, dice el manual del macho medieval —que también es el del macho decimonónico y del macho del Viejo Oeste— que “ojo por ojo, diente por diente”. Parece que en algún momento de la historia la mujer se volvió el ojo o el diente del hombre, su pareja masculina. La romantización de la violencia como único instrumento para salvar el honor tiene que ver con la masculinización del honor que se dice defender. Y lo peligroso es que este no es un argumento muy distinto al que usan los agresores de mujeres.

Will Smith es consolado por Denzel Washington y el productor Tyler Perry tras golpear a Chris Rock. Foto: Robyn Peck/ AFP. / Robyn Peck/ AFP

5. La masculinidad tóxica se transmite como el Covid-19

Tras el vergonzoso incidente, Smith fue premiado con el Oscar a mejor actor. La Academia no tuvo protocolo alguno para sancionar la violencia, ni durante la ceremonia, ni en sus redes sociales. El ganador de la estatuilla por la película “King Richard”, entonces, dio un discurso sazonado con lágrimas en el que le pidió perdón a la Academia y a los otros nominados, argumentando que “el amor nos empuja a hacer cosas locas”. Desde los estudios de género podríamos corregir la frase: La versión más tóxica del amor, habrá querido decir. Jaden Smith, hijo de la pareja, tuiteó al final de la noche: “And that’s how we do it” (Y así es como lo hacemos). Se educa con el ejemplo.