A inicios del 2000, la época gloriosa de las telenovelas en el Perú empezó a sucumbir ante la aparición de un nuevo y ambicioso formato: la teleserie. Con Efraín Aguilar, como artífice y abanderado de esta nueva forma de hacer televisión, “1000 oficios” se convirtió en uno de los programas de mayor audiencia de la pantalla chica.

Inspirada en el desempleo, uno de los problemas sociales y económicos más persistentes de nuestro país, la historia que emitió Panamericana TV desde el 11 de junio de 2001 hasta el 28 de mayo de 2004, giró en torno a la vida del buen Renato Reyes (Adolfo Chuiman), un exitoso gerente que, al perder su empleo, recurre a varios oficios para poder sacar adelante a su familia. Y es que para ‘El Rey del Recurseo’, “no hay trabajo feo”.

Entre el elenco principal de esta producción nacional que, con ínfimos recursos, hizo historia en la televisión peruana, destacan: Adolfo Chuiman, Aurora Aranda, Magdyel Ugaz, Irma Maury y Fernando Farrés.

A continuación, el director y productor Efraín Aguilar cuenta detalles que probablemente desconoces de esta sintonizada ficción de TV:





PROPUESTA ARRIESGADA

“En esa época hacía los programas semanales: “Hincha Pelotas”, “Ronco de noche”, “Los chistosos” y “24 Minutos”, también formaba parte del directorio de producción de Panamericana TV. Un día que Ernesto Schutz llegó al canal molesto porque la telenovela que había grabado en Arequipa, no funcionó, le propuse apostar por una teleserie, un producto de emisión diaria que no era telenovela ni miniserie. Me dijo que hacer algo así era imposible, sin embargo aceptó mi oferta".

MABEL DUCLÓS IBA A ESCRIBIR LOS LIBRETOS

“La argentina Mabel Duclós iba a ser la libretista, pero no llegó a un acuerdo económico con Ernesto Schutz. Y fue Estela Redhead, que era jefa de escena de mis programas, quien me dice -temerosa: 'mi enamorado escribe muy bien’. Su pareja era Gigio Aranda, que resultó ser un gran guionista. Como no conocía su trabajo, le pedí a Gigio un piloto sobre un hombre desempleado y lo que me trajo, me encantó”.

ESCENOGRAFÍA CON MATERIAL RECICLADO

“Nuestro presupuesto era tan bajo que toda la escenografía se hizo con material reciclado. Comenzamos con una pequeña quinta, una tienda y una peluquería. Poco a poco fuimos creciendo”.

QUERÍAN A MICHEL GÓMEZ

“Ya habíamos grabado 10 capítulos, cuando viene mi jefe, que era Humberto Polar, para decirme que la teleserie ya no va más. Luego, mi querido amigo Anchorena (Federico) me explica que el proyecto iba a continuar, pero ya no conmigo como productor, pues un director de apellido francés (Michel Gómez Zanoli ), con experiencia en telenovelas, iba a tomar la posta. Muy molesto, tomé todos mis cassettes y los llevé a mi casa. Al ver mi reacción, desistieron del cambio”.

EL NOMBRE

“La teleserie se iba a llamar ‘El rey del recurseo’, que era el tema que cantaba Chuiman, pero como no sonaba bien, hicimos una lista con una serie de alternativas, y comenzamos a votar. Quedó ’1000 oficios’, que era la propuesta que dio Ernesto Schutz”.

INGRESO CASUAL

“Ya teníamos a Sandra Arana, nos faltaba solo una chica terremoto, cuando Vanessa Jerí, una rubia fenomenal, ingresa a Panamericana TV, buscando trabajo como secretaria. Estela Redhead, quien la vio, me pasó la voz. Nos acercamos a ella, le hicimos la propuesta para actuar en ’1000 oficios’ y, aunque puso peros, terminó aceptando”.

ACTORES DEBUTANTES

“Casi todo el elenco estuvo conformado por actores debutantes. Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, Vanessa Jerí, entre otros, no habían actuado nunca en TV”.

LUCHO CÁCERES NO IBA A TENER EL PAPEL

“Aunque el cásting de Lucho Cáceres para el papel de mecánico fue fenomenal, si yo hubiese sabido que había sido modelo de Gisela Valcárcel, te juro que no lo hubiese convocado, pues mi objetivo era que todos los actores jóvenes, sean desconocidos. Me enteré después, cuando ya teníamos varios capítulos grabados. Al final nos hicimos buenos amigos, se convirtió en un actorazo”.

CONDICIONES DE GUSTAVO BUENO

"Gustavo Bueno me puso ciertas condiciones para actuar en la teleserie. Me dijo que no quería hacer ninguna escena donde hiciera el ridículo. Empezó actuando a la defensiva, hasta que se dio cuenta que en la comedia se tiene que hacer el ridículo, y todo cambió.

EL AMOR SE CONSOLIDÓ

“El guionista Gigio aranda y la asistente de producción Estela redhead eran enamorados y se casaron en aquel entonces, cuando se grababa ’1000 oficios'”.

PIDIERON CABEZA DE ‘MEMO’

“Lo que pasó con Michael (Finseth) fue uno de los primeros casos de imposición de jefatura. Era muy nervioso, ensayaba bien, pero en cámaras actuaba mal. Eso generó la reacción de un grupo de actores, subieron a exigirme que lo sacara porque retrasaba las grabaciones, pero me negué. Al ver eso, fueron a hablar con Ernesto Schutz, quien me dijo que ese actor tiene que desaparecer. Le respondí que si se iba él, también me iba yo. Al final, los dos nos quedamos”

CIRCO “1000 OFICIOS”

“Fue tal el éxito que alcanzó el programa, que se hizo el circo de ’1000 Oficios’. Tuvo bastante afluencia de público, fue una locura”.

NO TUVO FINAL FELIZ

Fue una de las series más exitosas de todos los tiempos en cuanto a sintonía, pero no acabó bien, debido al conflicto de intereses entre las administraciones judiciales de Panamericana TV (las de Ernesto Schutz Freundt y Genaro Delgado Párker). Cuando cambió la administración y nos dejaron de pagar, me fui del canal con parte de mi equipo de producción y un grupo de actores. Sin embargo, los pocos que se quedaron continuaron haciendo la serie, que bajó a tres puntos. Fue un fracaso estrepitoso.





























































-----