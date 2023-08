La serie “Al fondo hay sitio” continúa generando expectativa en torno al personaje de ‘Patty’, interpretado por la actriz Melissa Paredes. En esta oportunidad, la popular repartidora de comida decidió darle una oportunidad a ‘Joel’ y tras una cita se dieron su primer beso.

El hecho sucedió durante el episodio emitido el 4 de agosto, cuando ‘Joel’ y ‘Patty’ regresaban de una cita. En ese momento, el hijo de ‘Charito’ confesó sus sentimientos y ambos se dieron un apasionado beso.

“Me gustas mucho y no solo físicamente. Me gustas mucho cuando estamos juntos, cuando hablamos, cuando discutimos y cuando nos reímos. Entonces, ¿por qué no lo intentamos?”, fue la tierna confesión de Joel a Patty, quien correspondió a los sentimientos del joven con un beso.

Esta escena de amor fue vista por ‘Macarena’, quien rompió en llanto al ver como su mejor amigo, por quien guarda sentimientos románticos, besaba a otra mujer. Acto seguido, subió a su cuarto y rompió en llanto. Después de eso, la hermana de ‘Diego Montalbán’ puso punto final a su relación con ‘Mike Miller’.

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” continúa demostrando porque la serie sigue en vigencia después de tantos años. La ficción se emite a través de la señal de América Televisión, de lunes a viernes, a las 8:40 p.m.

Melissa Paredes volvió a la pantalla chica al interpretar a una joven repartidora de comida en el universo de 'Al Fondo Hay Sitio'. Joel Gonzales por su parte se anda haciendo ilusiones dicha trabajadora de delivery. ¿Nacerá el amor? (Fuente: América TV)