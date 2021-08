Este siglo la animación japonesa pasó a tener reconocimiento global, al punto de que grandes franquicias contratan a estudios de el país asiático para trabajar proyectos. Ese ha sido el caso de “Star Wars: Visions”, de próximo estreno, que lanzó su primer tráiler.

En el adelanto de “Star Wars: Visions” se aprecian historias de múltiples estilos, pero todas con elementos que los seguidores del anime identifican: velocidad narrativa, escenas de pelea, los ojos grandes en los personajes. La serie tendrá nueve episodios autoconclusivos creados por siete estudios de animación, todos los cuales estarán disponibles el 22 de septiembre.

The Duel, del estudio Kamikaze Douga (Batman Ninja) Lop and Ocho, de Geno Studio (Golden Kamuy) Tatooine Rhapsody, de Studio Colorido (Amor de gata) The Twins, de Trigger (Darling in the Franxx”) The Elder, de Trigger The Village Bride, de Kinema Citrus (Made in Abyss) Akakiri, de Science SARU (Devilman Crybaby) TO-B1, de Science SARU The Ninth Jedi, de Production IG (Ghost in the Shell)

Entre los directores que trabajarán estos cortos destacan Hiroyuk Imaishi y Kenji Kamiyama. El primero se encargó de la serie de culto “Tengen Toppa Gurren Lagann”, donde robots combaten para salvar al mundo; mientras que el segundo dirigió la serie animada “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”; que otorgó nueva vida a la franquicia de sci-fi.

El futuro de “Star Wars” en Disney+ está asegurado por el futuro cercano. Además de esta serie antológica, lanzará una nueva temporada de “The Mandalorian”, además de las series de acción real “Obi Wan” y “Ahsoka”. En la actualidad, además, transmite nuevos episodios de Star Wars: Rebels”.

Todos los episodios de “Star Wars: Visions” llegarán Disney+ el miércoles 22 de septiembre.

