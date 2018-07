"Dragon Ball Super: Broly": todo lo que sabemos sobre la película

- / -

Además de Gokú, Vegeta y Piccolo, aparecerán Freezer, Beerus y Whis. Personajes Chelye y Lemo, sirvientes de Freezer, harán su debut en la franquicia; mientras que Kikono, personaje proveniente del manga "Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child", también aparecerá. (Foto: Difusión)