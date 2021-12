‘Berlín’, personaje interpretado por Pedro Alonso, será el encargado de no dejar que muera La Casa de Papel. Y es que luego del estreno de la última temporada de la serie de Netflix, se anunció un spin off que tendrá como personaje principal en la plataforma de streaming al actor español. En entrevista con elmundo.es, dio detalles poco conocidos sobre su vida y hasta contó que llegó a sentirse muerto como actor.

¿POR QUÉ BERLÍN SE SINTIÓ MUERTO CÓMO ACTOR?

Durante la entrevista de Pedro Alonso con el medio en mención, señaló que llegó a sentirse de esta manera profesionalmente y aprendió que son fugaces los hitos televisivos. Es por ello, que en vez de estar pendiente del estreno de alguna producción donde participa, decide ir a otro lugar para no olvidar que lo esencial en el trabajo y en lo que vive en ese momento, será pasajero.

“Yo he muerto varias veces profesionalmente, el milagro es estar vivo y tengo que aprovechar. Es verdad que hay un momento de mucha exposición y de que algo gordo está pasando. Pero si algo he aprendido es que los hitos televisivos son súper fugaces. Por eso al margen de estar en un estreno, me voy al campo, a la montaña, trabajo en obra propia, es un intento de no olvidar que lo esencial es el trabajo en sí y que, en los términos en que vivimos ahora, pasarán rapidísimo”, dijo.

¿A QUÉ MUERTE SE REFIERE PEDRO ALONSO?

Es importante resaltar, que el actor no se refiere a la muerte de su personaje Berlín, sino al papel que hizo a los 33 años como Jesucristo. “He visto que le ha pasado a mucha gente en la profesión, son ciclos. Muy poca gente aguanta muchos ciclos, es una industria muy despiadada porque con 20 años hay cientos de miles de actores y con 50, unos pocos. Yo acabé arruinado, sin cine, sin perspectivas, confuso y fuera de eje”, indica.

¿CÓMO HAN HECHO LCDP CON ESE DINERO?

El actor reveló que al ser premiados en el Festival de Montecarlo, el director del festival le dijo lo feliz que se sentía del triunfo de los latinos pues estaba cansado que todo se dirigido a los americanos e italianos. “Ahora esos americanos sólo preguntan cómo hemos hecho esto con este dinero y con unos tarados desequilibrados de sangre caliente que generaban una afinidad en toda la gente aunque no fueran su referencia cultural de las últimas décadas”, dijo.

EXTENSIÓN DE LA CASA DE PAPEL

Pedro Alonso recuerda que abandonó el plató con mucha pena pero con la promesa de que el equipo realizaría muchas cosas más juntos. Sin embargo, no se imagina qué habría ocurrido si La casa de Papel solo habría llegado a sus dos temporadas debido a que no renovó contrato con Antena 3 de España. “Lo que no sé si se hubiera acabado ahí es si nos hubiera cambiado tanto la vida como hoy”, manifestó.

QUÉ TANTO INFLUYERON LOS FANS EN SU POPULARIDAD

“Mucha gente te pide fotos y no quieren el encuentro o la conversación, sólo el trofeo de la foto, que suben a sus redes porque implica un retorno inmediato en el sistema de cuantificación del mundo virtual. Tú detectas la energía ansiosa y febril del que quiere el trofeo, eso es perturbador, porque hablamos de la cosificación”, indica y agrega que intenta entender al público y no pelearse con la fama.

¿CUÁNDO ESTRENAN BERLÍN: SPIN-OFF DE ‘LA CASA DE PAPEL’?

La serie que interpretará Pedro Alonso (‘Berlín’ en la serie), el hermano mayor del personaje de ‘El profesor’ estaría llegando a la plataforma de Netflix en el 2023. De momento, no se sabe con exactitud los personajes que participarán en la ficción y cuál será la trama. El actor indicó que este momento es maravilloso y extendió su agradecimiento a todo los fans por el apoyo durante estos años.