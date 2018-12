¿"La familia P.Luche" se inspiró en "Patacláun"? Eugenio Derbez finalmente lo aclara

Hace un par de años, la productora y creadora de "Patacláun", July Naters, contó que un productor de la serie mexicana "La familia P.Luche" le reveló que ellos se inspiraron para crear su ficción en la exitosa producción peruana. Sin embargo, esta versión jamás fue confirmada o negada por el creador, Eugenio Derbez, hasta hoy.

El Comercio conversó vía telefónica con Eugenio Derbez, y le consultó si utilizó a "Patacláun" como fuente de inspiración para crear el popular programa mexicano.

"No, para nada. De hecho, yo supe de ese proyecto porque me llegó el rumor hace un año", indicó el actor.

Según comentó, "La familia P.Luche" nació de un "accidente". "Surgió porque yo le pedí a todos los departamos, al de maquillaje, al de escenografía, a todos que me traigan ideas nuevas y diferentes. E hicimos un sketch y los de vestuarios me dijeron que vestimenta quieres: '¿el de plástico o el de peluche?'. Yo le dije: 'vamos hacerlo con el de peluche' y el sketch fue un éxito", añadió.

Derbez dijo que recibió halagos por el primer sketch de "La familia P.Luche" y que eso lo incentivó a crear la serie. "Nos decían: ¡está quedando muy padre los de peluche! Luego quisimos hacerlo serie. Nosotros empezamos a hacer los sketchs de peluche hace por lo menos veinte años o más".

El director y productor señaló que no conocía "Patacláun" y que mucho menos sabía que fueran contemporáneas. Además, comentó que él no tendría problema en decir que este programa estuviera inspirado en otro, si así fuera.

"Aquí tenemos una serie que se llama 'Vecinos', no sé si llegue por allá. Esa serie sí está inspirada en una española, y cuando me preguntan, yo respondo que efectivamente está basada en una serie española. Es una serie mexicana basada en una española. 'La Familia P. Leluche', no. Es una idea que no tiene... igual quizás coinciden, pero no está inspirada en ese programa", afirmó.

Finalmente, después de preguntar en qué plataforma puede encontrar la serie peruana, dijo que se tomará un tiempo en verla.

EL DATO

​El intérprete mexicano se encuentra en plena promoción de su última película, "El Grinch". En dicha cinta, brinda su voz al personaje verde que desea robarle la Navidad a todos. Llegará a los cines peruanos el seis de diciembre.