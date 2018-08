Gillian Anderson se hizo de fama mundial y un lugar en la cultura pop tras interpretar a la agente Dana Scully en "The X Files". Sin embargo, en sus ya 27 años de carrera en la actuación, su trayectoria ha sido diversa en cuanto a personajes y formatos.

Anderson inició carrera en la actuación en la obra "Absent Friends", tras mudarse a Nueva York a los 22 años. Con este primer rol obtuvo el premio Theatre World en 1991 a Mejor nuevo actor.

Tras mudarse una vez más, a Los Ángeles, pasó 1992 entre audiciones, hasta obtener un rol en su primera cinta, "The Turning". Aunque juró nunca participar en TV, cambió de opinión al encontrarse sin trabajo, e incursionó por primera vez en televisión abierta con una aparición en el drama "Class of '96" de FOX.

Luego de su aparición le hicieron llegar el guión de "The X Files", y decidió audicionar porque "por primera vez en mucho, el guión involucraba a una fuerte, independiente e inteligente mujer como personaje principal". Aunque la cadena se inclinaba por otras actrices, el productor se mantuvo firme con que Anderson protagonizara.

La serie duró nueve temporadas mas dos películas y dio a la actriz premios como el Emmy, el Globo de Oro, premios del Sindicato de Guionistas y más. El personaje es incluso objeto de estudio por el llamado "efecto Scully", que teoriza cómo la doctora y agente del FBI inspiró a muchas jóvenes a seguir carreras de ciencias y leyes.

Le siguieron apariciones en la cinta independiente "Chicago Cab" (1997), y "Playing by Heart" (1998) con Sean Connery, Angelina Jolie y más. También tuvo un rol secundario en "The Mighty" de Gena Rowlands y Harry Dean Stanton. Anderson, declarada fan de las producciones de Studio Ghibli dio además voz al personaje de Moro en el doblaje en inglés de "Princess Mononoke" (1999).

Con el inicio del nuevo milenio, protagonizó "The House of Mirth", rol por el que recibió elogios de la crítica. Tras el final de "The X Files" en 2002, retornó a Londres y a las tablas "What the Night is For" y "The Sweetest Swing in Baseball", por los que también obtuvo aclamación

Posteriormente encarnó a Lady Dedlock en la adaptación de BBC de la novela "Bleak House" (2005), además de protagonizar las cintas "The Mighty Celt", y "A Cock and Bull Story". Le llegaron poco después premios como el Bafta, el Satellite y una nominación al Globo de Oro.

Anderson participó luego en "El último rey de Escocia" (2006) y "Straightheads" (2007). En 2008 estrenó la segunda película de "The X Files", y la cinta británica "How to Lose Friends & Alienate People" con Simon Pegg. Un año después protagonizó la comedia "Boogie Woogie", y regresó brevemente al teatro en "A Doll's House".

En 2010 encarnó a la duquesa de Windsor en "Any Human Heart", papel por el que fue nominada al Bafta. El siguiente año protagonizó "The Crimson Petal and the White" y la miniserie "Moby Dick" como la esposa de Ahab. Encarnó además a Pamela, jefe del MI7 en "Johnny English Reborn", y a Miss Havisham en "Great Expectations".

Participó del drama sueco "Sister" (2012) y en "Shadowdancer", cinta sobre el movimiento republicano irlandés. En 2013 además volvió a poner su voz en una producción de Studio Ghibli con "From Up on Poppy Hill", protagonizó el thriller "I'll Follow You Down", e hizo aparición en "Morgan's Last Love" con Michael Caine.

El mismo año comenzó "The Fall", serie que recibió excelentes críticas y nominaciones a varios premios. Por aquellos años también interpretó a Bedelia Du Maurier, la psiquiatra de Hannibal Lecter en "Hannibal" y personaje fijo desde su tercera temporada.

En 2014 protagonizó la cinta independiente "Robot Overlords" con Ben Kingsley, y participó de "Sold", drama sobre la trata de personas. Recibió excelentes críticas a su vuelta al teatro como Blanche DuBois en "A Streetcar Named Desire", que aumentó actuaciones por alta demanda de entradas y fue transmitido en vivo en más de 2000 recintos, y cuenta con un corto precuela con Anderson como DuBois.

En 2016 interpretó a Anna Pavlovna Scherer en "War & Peace", además de retornar como la agente Dana Scully en la décima temporada de "The X Files". El mismo año prestó su voz nuevamente para otra cinta de Studio Ghibli, "Ronja the Robber's Daughter".

Dio vida a Edwina Mountbatten en "Viceroy's House" (2017), y poco después encarnó a la diosa Media en la primera temporada del drama ciencia-ficción "American Gods". Tras su salida, fue parte de "Crooked House", cinta adaptación de la novela homónima de Agatha Christie.

Gillian Anderson hizo este año hizo su última temporada como Dana Scully en "The X Files", y próximamente participará de la comedia dramática de Netflix "Sex Education". Como ven, la actriz, en sus 50 años de vida, ha sabido aprovechar bien el tiempo.