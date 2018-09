Luego de la última temporada de "Sin senos sí hay paraíso", Gregorio Pernía contó sentirse muy contento con el éxito de la producción y reveló cuál sería el final que le gustaría para su personaje 'El Titi'.



"El primero de enero del 2019 comenzamos las grabaciones de la serie que ya está vendida a 90 países. ¿El Titi? Yo creo que tiene que terminar mal, a menos que se transforme. Es un personaje que me gusta, tiene sus sentimientos, quizás se pueda dar la oportunidad de rechazar el negocio, voltear la arepa y quedarse con el amor profundo de su hija, así me gustaría, pero no sé a dónde va el libretista", declara.

Sobre si considera que las series que hablan de narcotráfico hacen apología, Gregorio Pernía dijo que creía que sí, pero dependiendo como lo muestres. "Es como que si mostraras a un Pablo Escobar triunfador y que vemos cómo murió tirado como una rata en un balcón".

Respecto si, al igual que su colega Kate Del Castillo con 'El Chapo' Guzmán, en algún momento había sostenido un encuentro o amistad con un narcotraficante, Pernía contó que uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando conoció al paramilitar Rodrigo Mercado 'Cadena' Pelufo, uno de los hombres más sanguinarios de Colombia.

"Yo estaba viajando en una camioneta y nos pararon. Me dijeron que él comandante 'Cadena' quería hablar conmigo. Me obligaron a hacerlo y luego salió el comandante cadena con un collar que decía: Cadena. 'Hola soy el comandante Cadena, hace un rato quemamos a un hijo de puta, a un muchacho le rociamos gasolina ¿Quieres un trago?, le dije que no, 'Toma un trago', ¿Tienes hambre?, no señor gracias le respondí. Tráete una langosta para todos", dijo.

"Yo tenía un libro y le dije que se lo regalaba, ¿Sabes que me respondió? Que no sabía leer, ni escribir. Esa fue la única relación obligada que tuve con alguien tan poderoso y que había matado a miles de personas, fueron dos horas y media, a los meses lo mataron", recuerda.

Grabará película en el Perú

​Pernía acaba de llegar a nuestro país para iniciar el rodaje de la película "Mi novia es él", que protagonizará junto a Edwin Sierra y Melissa Paredes. Con el primero mantiene una amistad de años, a Melissa la conoció anoche.



"Es una niña muy talentosa. La acabo de conocer, pero le di unos consejos. ‘No importa cuánto ganes, la fama no es buena, es mejor ser popular. Estás empezando y tienes que ser noble y humilde", comentó el artista que en unos días viajará a Tarapoto para grabar partes de escenas en esa ciudad.