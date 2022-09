Mientras en IMDB tiene 5 estrellas de un total de 10, en otras webs de recopilación de criticas las calificaciones son más razonables, con un 87% de 100% en Rotten Tomatoes y 67 puntos de 100 en Metracritic. La campaña, insidiosa aunque previsible, justifica la existencia de “She-Hulk” como respuesta a los fans más tóxicos de la cultura popular. Una conversación tan intensa que, por momentos, parece que imponerse sobre otros aspectos, como que esta sea una serie de superhéroes donde la protagonista es consciente de ser un personaje ficticio y le habla al espectador.

Para conocer más sobre esta serie, El Comercio conversó con Jessica Gao, escritora principal. Ella es la mente detrás de una de las frases más icónicas de la TV en los últimos años: esa que Rick Sánchez grita en la popular “Rick and Morty”: “Soy un pepinillo”. Por sí sola, la frase nos significa mucho, pero por los azares del internet, de la cultura de los memes, pasó a la historia. Y por ende, también Gao, que se llevó el premio Emmy por su trabajo.

—Jessica, tu serie me recuerda a esos programas clásicos de TV tradicional, de episodios autocontenidos, cliffhangers claros. ¿fue esa siempre tu intención con “She-Hulk”?

Sí, porque mi background es de comedias de TV, muy episódicas, algo como sitcoms. Esa es mi especialidad, aquello en lo que me siento cómoda. De verdad quería hacer una serie episódica, porque creo que eso funciona bien con el formato de media hora. Quería que la gente vea un episodio y sientan que han visto una historia completa con inicio, medio y final. Incluso si hay un arco de temporada que sirve como, más o menos, la trama tradicional de Marvel. Me gusta que [como audiencia] seas capaz de sumergirte en un episodio y decirle fácilmente a alguien “de esto trata el episodio”. No se sintió como algo largo que fuese cortado en pedazos.

—¿Cuán desafiante fue para ti escribir una serie de Marvel? ¿Algunas de tus ideas fueron rechazadas por las cabezas porque no podías este o ese personaje?

Sabes, es difícil pero no es tan distinto de trabajar para cualquier otro estudio de TV. Porque en cada estudio todavía tienes que recibir la aprobación del estudio en sí mismo. Esto es único y está conectado a un universo cinematográfico más grande, pero sabía qué esperar, sabía que había siempre una especie de fronteras de lo que puedo y no puedo hacer. Te acostumbras a eso, aprendes que es parte del proceso.

Tatiana Maslany como She-Hulk junto a Megan Thee Stallion, en una escena muy comentada en redes sociales. Foto: Marvel Studios. / Marvel Studios

—Tu serie referencia esa parte del fandom que es tóxico, particularmente contra las mujeres. No sé qué opinas, pero siempre me gusta ver cuando las películas o series se burlan de los intolerantes.

Oh, absolutamente. Sí, el asunto es que cuando escribimos para TV, en la oficina de escritores tomamos cosas de nuestras vidas reales. Minamos el mundo real, lo que pasa en redes sociales. Es una cosa hermosa tomar algo que fue hecho para atacarnos y convertirlo en contenido para nuestra serie.

—Cuando vi “El increíble Hulk” del 2008, no pude evitar pensar que Tim Roth había sido desaprovechado. Pero lo veo en esta serie y es encantador.

Creo que es muy divertido que tomáramos este personaje que conocías de este rol muy dramático y serio de la película original y traerlo aquí, al tono de nuestra serie. Así que de verdad consigues ver un nuevo lado de este personaje y divertirte con él.

—Tu serie adoptó la característica del cómic de “She-Hulk” de los años 80, el romper la “cuarta pared”. ¿Hubo algún momento en el que tú y tu equipo dijeron, “estamos yendo demasiado lejos con este tópico”, “tenemos que moderarnos”?

Sí y no. Amo romper la cuarta pared, es una de mis cosas favoritas. De verdad empujé a todos a exagerarlo. En las primeras fases del guion teníamos mucho de eso, era casi en cada escena. Llegó al punto en el que nos dijeron “esto es demasiado”, tienes que retroceder y cortar algo. Lo que ves en la serie es un balance, pero, honesta y personalmente, quiero ver rompimientos de la “cuarta pared” en cada escena.

—¿Podemos esperar una gran frase de She-Hulk? O sea, la de “soy un pepinillo” de “Rick and Morty” fue icónica. ¿Puede el rayo golpear dos veces?

Yo creo que habrá un par de buenas frases a las que la gente, espero, responderá. Pero ya sabes, la belleza de poner algo allá en el mundo es que no puedes controlar a qué cosa va a responder la gente. Estoy muy emocionada por ver qué se convierte en un meme.

—Tu serie también tiene una aparición del favorito de los fans Charlie Cox, como Daredevil. ¿Cómo es trabajar con él? Y también ¿cómo es escribir sobre Daredevil?

Cuando nos dijeron que era una posibilidad tener a Daredevil, no podíamos creerlo. Pensamos “no hay forma, ¿cómo es esto no es posible?” No podíamos siquiera soñar eso. Cuando nos lo dijeron, estábamos tan emocionados, pero parte de nosotros pensaba que esto no puede ser real, haremos esto y en algún momento nos dirán “no, era broma, no puedes usarlo”. Pero siguieron diciendo que sí, y seguimos con eso y Charlie Cox es demasiado fenomenal. Es divertido, amable, fácil de trabajar con él. Es un actor tan talentoso también, un deleite trabajar con él. También fue muy divertido jugar con Daredevil, y ponerlo en un tono distinto, traerlo a nuestro mundo, al mundo de She-Hulk, y divertirnos con este personaje; mientras que antes antes era muy serio.

—La misma semana que la excelente “Better Call Saul” terminó, “She-Hulk” empezó. ¿Dirías que tu serie es una digna sucesora? Como ambas son sobre abogados.

Creo que son muy, muy diferentes, porque esta es realmente una verdadera comedia de media hora. La onda, el tono, es muy diferente.

—¿Tienes un drama legal favorito? Uno que te haga decir, “quiero que ‘She-Hulk’ sea un poco como esta”.

Cuando propuse el show, una de las series que referencié fue “Better Call Saul”, porque esa serie hace un trabajo tan fantástico de mezclar y balancear drama con humor. Además, cosas interesantes pasan en la corte, pero cosas incluso más interesantes pasan fuera de la corte.