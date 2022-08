Muevete “Ally McBeal”, hay una nueva abogada en la corte televisiva con “She-Hulk: Attorney at Law” (“She-Hulk: Defensora de héroes”), la nueva serie de Disney+ que quiere combinar la usual acción que caracteriza las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con la comedia y dramas legales que ya conocemos.

Este último aspecto, resaltado también en el título de la serie, no queda muy visible en el primer capítulo de la serie - titulado " Una ira normal”-, el cual se pasa en su mayor parte alejado de los tribunales para mostrar cómo Jennifer ‘Jen’ Walters (Tatiana Maslany) se convirtió en su alterego verde y músculoso.

En la que es quizás la historia de origen más breve que ha hecho Marvel Studios hasta la fecha, el capítulo comienza con Jen preparándose para dar sus alegatos finales en un juicio, para luego establecer ‘in medias res’ cómo un accidente automovilístico la expuso de casualidad a la sangre de su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo), otorgándole los mismos poderes que él. Despertando desorientada en medio del bosque, Jen es nuevamente acosada en un bar por un grupo de hombres, pero antes de volver papilla a sus agresores, es detenida por Hulk, quien la lleva a su refugio en México para aprender a controlar sus poderes.

La facilidad con la que Jen logra adaptarse a sus nuevos poderes podría causar que algunos sientan que minimizan el propio viaje de décadas que pasó el propio Bruce para lograr combinar sus dos mitades -sentimiento humorísticamente repetido por el héroe-, pero creo que la serie le da suficiente justificación que como una mujer en el mundo moderno, Jen tiene que controlar continuamente sus emociones no solo en su vida profesional, sino también en el día a día para evitar convertirse en el blanco de otras personas, un entrenamiento que ahora le sirve para no perder el control de su nueva forma.

"Soy muy buena controlando mi ira. Lo hago casi todos los días, porque si no, dirán que soy muy emotiva, problemática o literalmente me podrían asesinar Jennifer Walters/She-Hulk (Tatiana Maslany)

A estas alturas también quiero resaltar la excelente química entre Tatiana Maslany y Mark Ruffalo, quienes logran convencer a los televidentes que son primos con sus interacciones llenas de una mezcla de exasperación, cariño y un toque de malicia que se puede ver frecuentemente entre personas que crecieron juntos. Quizás el momento culminante de esto es la pelea entre Hulk y She-Hulk, que nos da la ciertamente comédica imagen de ver a dos de los seres más poderosos del MCU peleando como un par de niños en el parque.

La pelea entre Hulk y She-Hulk. (Foto: Marvel Studios)

El episodio termina de manera emocionante de nuevo en el tribunal, con Jennifer preparada para dar sus alegatos finales antes de ser interrumpida por la llegada inesperada de Titania (Jameela Jamil), la cual obliga a nuestra protagonista a transformarse en She-Hulk frente a la corte, mostrando al mundo su existencia. ¿Cómo esto afectará su carrera como abogada? Lo sabremos el próximo capítulo, aunque avances ya nos indican que las cuestiones legales seguirán siendo parte central de la narrativa.

“She-Hulk: Attorney at Law” logra mantener un buen balance entre la comedia, la acción y la exposición, logrando un ágil primer episodio que nos pone en posición para más aventuras en los siguientes episodios. Los efectos especiales, motivos de tantas quejas cuando los primeros avances aparecieron, son lo suficientemente aceptables para no llevar al espectador al ‘valle inquietante’, aquel punto estético donde la artificialidad de las figuras humanoides - sean fruto de gráficos de computadora o androides en la vida real - pueden causar un rechazo instintivo de quienes los observan. Con esto quiero decir es que si bien no creo que ganarán premios en la categoría de efectos especiales, estos son lo suficientemente buenos para no ir en desmedro de la historia que quieren contar.

Salgo entonces del primer episodio de la serie pensando que esta tiene mucha promesa y emocionado por las siguientes aventuras que She-Hulk tendrá no solo en la pantalla chica, sino también en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La serie combinará la acción usual de las series de Marvel con dramas legales. (Foto: Marvel Studios)

CALIFICACIÓN

4 estrellas de 5