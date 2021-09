Netflix acaba de estrenar la quinta y última temporada de “La casa de papel”. Desde este 3 de setiembre, está disponible la primera parte del final de la serie española, que consta de 5 impresionantes episodios.

Además de las grandes explosiones, una de las sorpresas fue el regreso de Alba Flores, en su papel de ‘Nairobi’. En el final de la tercera temporada, ella recibió un impacto de bala; y al inicio de la cuarta entrega, la banda logra salvarla tras realizar una operación quirúrgica con el apoyo de un médico a distancia.

Sin embargo, en el sexto episodio de la temporada 4, César Gandía, el jefe de seguridad del Banco de España, secuestra a Nairobi y la utiliza como escudo para que la banda no lo ataque. En un momento irracional, Gandía le dispara a Nairobi en el centro de la frente y muere, sin que sus compañeros puedan hacer nada para mantenerla con vida.

Su regreso en recuerdos

Alba Flores volvió con su personaje de Nairobi en el cuarto episodio de la quinta entrega de “La casa de papel”. Pero no para unirse al atraco del Banco de España, sino en los recuerdos de Tokio, interpretado por Úrsula Corberó.

Durante el enfrentamiento con las fuerzas del Ejército de España, Tokio se encuentra en medio del fuego cruzado y la serie muestra una escena de ambas en la iglesia donde la banda planea el nuevo robo al Banco de España.

Nairobi y Tokio hablan de dentro de la habitación de Nairobi, donde tiene varias figuras de santos, ya que se encuentran escondidos en un convento antiguo. “Son mis novios. Y mis guardaespaldas. Nos protegen a Helsinki y a mí”, le dice a Tokio.

Úrsula Corberó y Alba Flores en una escena de la quinta temporada de la serie española. (Foto: Netflix)

“Si me muero, no sé si quiero que se me aparezcan todos estos”, le señala Tokio. “¿Cuándo nos peguen un tiro en la cabeza?”, pregunta Nairobi, presagiando lo que pasó con su personaje.

Ellas hablan de si creen que hay vida más allá de la muerte. Para Nairobi no existe nada más, pero dejas tu recuerdo. “Me gustaría que dijeran que sintieron cosas conmigo. Pero cosas de verdad. No sé, como la amistad, por ejemplo. ¿O crees que Helsinki no se va a acordar de mí cada Navidad de su vida?”.

Por su parte, Tokio sí cree que hay algo más después de la muerte. “Yo creo que te quedas a vivir en el último pensamiento que tienes antes de morir. Por eso cuando ha jarana, pienso en los sitios donde fui feliz. Y en esos recuerdos me quedaré a vivir para siempre”.

Ambas suspiran porque saben que el plan del Banco de España para rescatar a Río, el novio de Tokio, es complicado. Pero terminan la escena riendo al escuchar al Profesor manteniendo relaciones con Lisboa.

La nueva temporada de “La casa de papel” muestra a la banda de atracadores encerrada por más de 100 horas en el Banco de España. Ellos han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a Nairobi. Esta última entrega acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "La casa de papel", temporada 5. (Fuente: Netflix)