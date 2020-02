“Love Is Blind” se estrenó con gran éxito en Netflix y el 27 de febrero se liberó el capítulo final de la primera temporada. En el mismo se supo el destino de cada una de las parejas que participó a lo largo de la serie. Luego de este cierre de temporada, todos los participantes se reunirán nuevamente para contar los pormenores de grabar este reality show de citas, pero lo que más se preguntan los fans es si habrá una segunda temporada del programa.

“Love Is Blind” es un reality show creado por Chris Coelen que se estrenó en Netflix el 13 de febrero de 2020 como parte de un evento de tres semanas. La misma ha sido comparada con ‘Married at First Sight’ y ‘The Bachelor’ porque sigue a treinta hombres y mujeres solteras que buscan el amor y se comprometen antes de siquiera verse en persona.

Luego de esto la pareja puede verse y comenzar a convivir, realizar pruebas juntos y ver a la familia de ambos para decidir finalmente si casarse o no. Los momentos finales del reality amoroso confirmaron los miedos de muchos televidentes al ver a algunas parejas separarse, pero también hubo un ambiente de júbilo al descubrir los que sí decidieron compartir una vida juntos.

Ahora, los fans de esta serie, independientemente de lo que pasó con las parejas durante la primera parte, quieren saber si Chris Coelen juntará a otras personas para realizar la misma dinámica durante una segunda temporada. ¿Será que habrán nuevos participantes que quieran probar si el amor es ciego? ¿O todo quedará como un show de una sola parte?

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “LOVE IS BLIND”?

"Love Is Blind" es una nueva serie de parejas que tienen que decidir si casarse o no sin ni siquiera verse las caras (Foto: Netflix)

En primer lugar, ¿habrá una segunda temporada de “Love Is Blind”? Considerando que el estreno de su capítulo final fue el pasado 27 de febrero, aún queda un tiempo para que la compañía de streaming por Internet se pronuncie al respecto. Recordemos que es usual que esperen los comentarios de los usuarios para identificar si un show de televisión fue bueno o no par así realizar una renovación.

Ahora, es necesario recalcar que este programa de tv si ha sido un hit en la plataforma de streaming, convirtiéndose en el número uno entre las series como la más vista y con mejor calificación de su orden interno. Este show incluso ha tenido más impacto que “The Circle”, el reality show de Netflix sobre la cultura pop que dominó la plataforma en enero.

Por este motivo es difícil imaginar que no se produzca una nueva temporada de “Love Is Blind”, así que los fans podrían tener esto casi asegurado. Sin embargo, es necesario recordar el tiempo que se demoró la producción en empacar todo el contenido del show para estrenarlo finalmente en Netflix.

Tal vez muchos fans no lo sepan, pero la serie se comenzó a grabar a inicios de octubre del 2018 pasando por diversos lugares de grabación como Atlanta en Georgia, Playa del Carmen en México con un apartamento cerca y finalmente de regreso al Pinewood Atlanta Studios, donde se grabó hasta las bodas de los participantes.

De seguir el mismo ritmo, y si la serie comienza su producción desde ahora con Netflix aprobándolos medios para tener una segunda temporada de “Love Is Blind”, esta llegaría en el 2022 muy seguramente luego de la mitad de año, aunque esto no quiere decir que este será todo el contenido que sus seguidores tendrán del programa.

"Love Is Blind" tendrá un episodios especial en marzo (Foto: Netflix)

El próximo 5 de marzo “Love Is Blind” estrenará un capítulo especial para juntar a los 30 participantes que fueron en busca del amor, emitiéndose a través de Netflix. El mismo responderá todas las preguntas de sus seguidores luego del cierre de la primera entrega.

Con respecto a la segunda parte del show, los fans tendrán que esperar algún tiempo para saber si realmente habrá una segunda temporada, pero es necesario un tiempo para encontrar a todas las parejas que puedan llegar hasta el final y casarse, o no, con su compañero.

