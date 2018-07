Unas tramas llegan a su fin y otras recién empiezan en el final de "Luis Miguel, la serie", producción de Telemundo y Netflix que este domingo liberó su decimotercer episodio para todo el mundo. A continuación, los detalles.

LA AGONÍA DEL GALLEGO

Luisito Rey (Oscar Jaenada) está muy enfermo cuando llega a la casa de Las Matas (Madrid, España). Se desmaya en la puerta, donde es encontrado por su madre y Sergio, el último de sus hijos. Ambos piden ayuda.

En el hospital, Luisito Rey está peor que nunca y no pasa mucho para que Luis Miguel (Diego Boneta), quien está cerca de dar un concierto, se entere de lo que ocurre. Tras el espectáculo, decide volar al encuentro del hombre que más daño le hizo en su vida.

Pero Luis Miguel no tiene particular cariño por Luisito Rey, pues lo que quiere es saber qué pasó con su madre, Marcela Basteri (Anna Favella), a quien no ha visto en años. La historia detrás de la desaparición es oscura, tal y como da a entender el episodio en escenas posteriores.

De otro lado, lo que ocurre con Luisito Rey hace que Luis Miguel y su novia, Issabela Camil (Camila Sodi), lleguen a una tregua por la decisión del cantante de mantener en secreto la hija que tuvo con Stephanie Salas, a la cual no desea ver.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, es parte del staff de youtubers del canal de moda HOLA!4u.

EL 'SOL' Y MARCELA

En el pasado, mientras el adolescente Luis Miguel se prepara a presentarse en Viña del Mar, Marcela Basteri cree que lo verá pronto en España, sin saber de que Luisito Rey no piensa llevar al cantante a la casa de Las Matas.

En varias oportunidades, Luis Miguel llama a Italia, pero cuelga el teléfono, pues se debate entre hablar o no con su madre. Él cree que Marcela lo odia por haber elegido quedarse con Luisito Rey, pero ella no le guarda ningún rencor. Es más, solo quiere estar con el muchacho y por ello viajará a encontrarse con Luisito Rey. Al verlo en Las Matas está visiblemente incómoda, pero aún así pasa con Sergio en brazos. Nunca más será vista.

INFAME HASTA EL FINAL

Entre los que acompañaron a Luis Miguel a España están su novia Issabela Camil y sus representantes, Hugo López y Alex McCluskey. Este último es abordado por Tito, primo de Luisito Rey, quien busca sacar ventaja de la situación con un chantaje. De lo contrario, revelará ante la prensa que el padre de Luis Miguel está muriendo de una enfermedad con "mala fama". De acuerdo a los rumores, el villano era portador del VIH.

En la cama del hospital, Luisito Rey pide hablar con su primo, Tito. Visiblemente enfermo, el padre de Luis Miguel le pide no contarle nada a su hijo lo que realmente ocurrió con Marcela Basteri, pues es él quien tiene que decirlo. Tito, por su parte, no quiere que el último recuerdo que 'Micky' tenga de su progenitor sea algo tan terrible.

Ya junto a su padre, Luis Miguel le pide respuestas, pero Luisito Rey no se las da. El cantante tiene que insistir y, entonces, el villano más odiado de América dice unas intrigantes palabras finales.

Luis Miguel: "Papá, llevo años buscándola, años. Si tienes algo de amor por mí, te ruego que me digas dónde está".

Luisito Rey: "Tú ya sabes dónde está".

Luis Miguel llora, en parte por la muerte de su padre, en parte por no saber qué ocurrió con su madre. Tras ello aparece Hugo López (César Bordón), quien tiene en sus manos el informe del Mossad sobre lo que pasó con Marcela Basteri. "Encontraron a tu madre", dice. Los detalles del hallazgo no están en el episodio final. ¿Habrá segunda temporada? Considerando el éxito de estos episodios, es lo más probable.