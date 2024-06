UNA GUERRA DE PODER

“House of the Dragon” es el spin-off de “Game of Thrones”, serie de HBO basada en los exitosos libros de George R.R. Martin que se emitió entre el 2011 y 2019 y fue un verdadero éxito de audiencia.

En esta nueva historia, nos remontamos a 200 años antes de la trama de “Juego de tronos”. En “La casa del dragón”, la protagonista es Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), una princesa que espera heredar el trono de su padre, el rey Viserys, pero que finalmente ve su destino interrumpido por una decisión de la que fuera su mejor amiga de infancia.

House of the Dragon 2

Alicent Hightower (Olivia Cooke), la viuda del rey Viserys, asegura que escuchó al monarca durante su agonía decir que el trono le corresponde al hijo que tuvieron ambos, el príncipe Aegon II (Tom Glynn-Carney). Así, separadas por kilómetros, ambas reinas, hijastra y madrastra, examigas convertidas en oponentes, conspirarán una contra la otra. Pero ellas también tienen bajo su mando las armas más poderosas: dragones.

“House of the Dragon” se estrenó en agosto del 2022. Su segunda temporada, que se compondrá por ocho episodios, debutó el 16 de junio

