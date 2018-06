Luis Miguel fue su amor platónico, ahora actúa en la serie

Vanessa Bauche es uno de los varios rostros reconocidos que actúan en "Luis Miguel, la serie", exitosa producción del servicio de TV por internet Netflix y Telemundo. Por medio de una publicación en Instagram, ella explicó cómo se sentía por el cantante cuando era niña.

"¡El primer crush de mi vida! ¡De cuando lo conocí en un XETU yo (estuve) en shock ante su inconmensurable talento y luminosa presencia! Curiosamente, y sin él saberlo, su vida siempre ha estado muy cerca de la mía. Qué dicha poder formar parte de este momento, e interpretar a alguien que lo amó tanto", indicó Vanessa Bauche en Instagram.

En "Luis Miguel, la serie", Vanessa Bauche es Rosy Esquivel, la primera jefa de prensa del cantante mexicano, quien en cierto modo cumplió el papel de Marcela Basteri, la desaparecida madre del 'Sol'.

En una reciente entrevista, Rosy Esquivel contó que su propio padre conoció a Luisito Rey, abusivo progenitor del cantante. Ambos se habrían reunido para una comida donde el hombre que controló a Luis Miguel por años habría mostrado su verdadero rostro.

"Tenía yo unos 10 años y cuando regresó (de la comida) le pregunté cuándo lo veríamos, me dijo que nunca iba a pasar eso y no lo volviera a pedir porque Luis (Rey) no era una persona sana, sino ruin", dijo Bauche.

Este domingo 3 de junio se transmite el séptimo episodio de "Luis Miguel, la serie".