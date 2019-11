Las cosas se han complicado en “Nanatsu no Taizai” para King y Diana, quienes aún deben descubrir como pasar por la prueba de Gloxinia y Drole. Actualmente ellos se encuentran atrapados en el pasado mientras se da la ‘Guerra de los 3000 años’ descubriendo todo lo que pasó entre la raza de las diosas y los demonios.

Pero no solo eso, los pecados capitales de la pereza y de la envidia también han descubierto que Meliodas y Elizabeth tienen una historia que ha trascendido por generaciones, formando una inusual pareja de ambos clanes que buscan encontrar la paz a como de lugar.

Tal como se vio en el anterior episodio de “Nanatsu no Taizai”, los ‘Diez Mandamientos’ comenzaron a atacar a Tarmiel y Sariel, dos de los ‘Cuatro Arcángeles’ que habían descendido con el objetivo de seguir el plan de Ludociel y eliminar a la raza demoniaca de la faz de la Tierra.

Sin embargo, al final del episodio Derieri y Monspeet sacrificaron uno de sus corazones con tal de despertar la forma 'Indura', una que les dio el suficiente poder para derrotar a sus enemigos y quedar frente a frente contra Ludociel.

¿Qué pasará en el siguiente episodio de “Seven Deadly Sins”? Conoce en este artítulo la respuesta pero cuidado, podrían haber spoilers del capítulo 5 de la tercera temporada más adelante.

¿QUÉ PASARÁ EN "NANATSU NO TAIZAI" 3X05?

Un misterioso demonio aparecerá en el siguiente episodio de "Nanatsu no Taizai" (Foto: 7-Taizai.net)

Esta es la descripción oficial que la página principal de “Nanatsu no Taizai” compartió para sus televidentes. Todo indica que Derieri y Monspeet harán mucha destrucción en su paso por el Bosque Mágico:

"Derieri y Monspeet se convirtieron en el peor monstruo 'Indura' por la técnica prohibida, mientras que la batalla entre la raza de las diosesa y la tribu demoníaca se intensifica. ¡Fue Elizabeth la que se paró frente a ellos! Elizabeth proclamó que ayudaría a Ludociel y se lucha desesperadamente para contrarrestar el oscuro poder de Indura. Después de ver la figura de Elizabeth, Sariel y Tarmiel decidieron moverse por su propia voluntad en lugar de seguir las órdenes de Ludociel."

Al parecer, Elizabeth no se interpuso en el camino de los 'Diez Mandamientos' para proteger a Ludociel, sino para enfrentar a los demonios que habrían perdido el control luego de que su compañero realizada la tremenda masacre que acabó con la vida de otros demonios.

Según cuenta la descripción del capítulo, Tarmiel y Sariel dejarán de seguir a Ludociel para luchar al lado de Elizabeth y así evitar que los demonios convertidos en 'Indura' destruyan lo que queda del 'Bosque de las Hadas'.

En las imágenes compartidas por las redes oficiales del anime, también se ve como Ludociel parece enojarse con esta decisión de dos de los 'Cuatro Arcángeles'. ¿Qué pasará con ellos y con los demás miembros del 'Clan de las Diosas'?

Por su parte, Gowther seguirá manipulando los pensamientos de Nerobasta, pero algo pasará con Melascula que terminará enojándose con él. ¿Qué planean exactamente los demonios? Se sabe que al final ellos terminan sellados por más de 3000 años, pero antes de eso parece que lograrán poner en marcha uno de sus macabros planes.

TRÁILER DE "NANATSU NO TAIZAI" 3X05?

¿CÓMO Y DONDE VER "NANATSU NO TAIZAI" 3X04?

Melascula perderá el control en el siguiente capítulo. ¿Qué pasará? (Foto: 7-Taizai.net)

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su quinto capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 6 de noviembre a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 7 de noviembre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 5 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador : miércoles 6 de noviembre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este) : miércoles 6 de noviembre a las 4:55 am

Argentina y Chile : miércoles 6 de noviembre a las 5:55 am

España: miércoles 6 de noviembre 10:55 am

Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de “Seven Deadly Sins” fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.