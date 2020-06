El Día del Orgullo LGTBIQ o Día del Orgullo Gay se celebra el 28 de junio de todos los años, para conmemorar los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Netflix se caracteriza por tener en su catálogo una diversa gama de producciones que reflejan la realidad -muchas veces dura- de la comunidad homosexual. Un estudio publicado este mes por la plataforma y GLAAD en el Perú muestra que algunas de las series favoritas están ayudando a generar empatía entre los espectadores.

Alrededor del 70% de los peruanos encuestados dijeron que series como “Élite” y “Sex Education”, y personajes como Casey de “Atypical” y Robin de “Stranger Things”, ayudaron a aumentar su entendimiento de la comunidad LGTBIQ.

Por ello, a continuación te dejamos 8 nuevas propuestas de Netflix que cuentan historias o giran en torno a personas de la comunidad LGTBIQ:

“Circus of Books” (Ya disponible)

Durante más de 35 años, la tienda de porno gay Circus of Books ofreció a la comunidad LGBT+ de Los Ángeles un espacio donde relacionarse y celebrarse sin ser juzgado/a. Casi ningún cliente lo sabía, pero la tienda era de Karen y Barry Mason, una pareja hetero y convencional con tres hijos que asistían a una escuela religiosa sin sospechar nada del negocio de sus padres. Los Mason siempre se negaron a desvelar la naturaleza de su tienda a familiares y amigos. Mientras lo mantuvieron en secreto, vieron de primera mano los inicios de la epidemia de VIH y Sida, y perdieron a toda una generación de empleados excelentes. Sin embargo, en todo ese tiempo jamás se identificaron como activistas, sino como simples empresarios que atendían las necesidades de un mercado, hasta que el Internet acabó con él. “Circus of Books”, cuya producción ejecutiva corre a cargo de Ryan Murphy, es el primer documental de la artista Rachel Mason, quien por fin pregunta a las personas menos radicales que conoce —sus padres— cómo se convirtieron en los mayores distribuidores de porno gay de Estados Unidos, y por qué Karen reaccionó tan mal cuando su propio hijo salió del closet.





“Yo nunca” (Ya disponible)

”Never Have I Ever” es una nueva comedia sobre la complicada vida de una adolescente india americana de primera generación. La serie tiene como protagonista a la recién llegada Maitreyi Ramakrishnan en el papel de Devi, una estudiante de segundo año de secundaria con un mechón corto que la lleva a situaciones difíciles. Never Have I Ever es creada por la productora ejecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher como productor ejecutivo, presentador y escritor. El proyecto de Universal Television es también producido por Howard Klein, David Miner y Tristram Shapeero de 3 Arts Entertainment.





“Un amor secreto” (Ya disponible)

“A Secret Love” narra la increíble historia de amor entre Terry Donahue y Pat Henschel, una relación que abarca casi 70 años. Terry jugaba en la liga profesional de béisbol femenino, e inspiró la famosa película “Ellas dan el golpe”. Sin embargo, la película no narraba la historia real de estas dos mujeres, que tuvieron que esconder su homosexualidad durante gran parte de sus vidas. Este documental muestra cómo se conocieron Terry y Pat, sus carreras profesionales en Chicago, el momento en que le revelaron su orientación sexual a sus conservadoras familias, y las dudas sobre si casarse o no. Pero, incluso ante las adversidades de la vejez y la enfermedad, su amor se mantiene imperturbable ahora que la pareja afronta la recta final de la vida.





“Si supieras” (Ya disponible)

La tímida y estudiante sobresaliente, Ellie, es contratada por el dulce pero inarticulado deportista Paul, que necesita ayuda para ganarse a una chica popular. Pero su nueva e improbable amistad se complica cuando Ellie descubre que siente algo por la misma chica.





“Queer Eye: Temporada 5″ (Ya disponible)

Han pasado quince años desde que la serie ganadora de un Emmy, Queer Eye for the Straight Guy, revolucionó la televisión de la realidad. La serie regresa a Netflix y se hace global, presentando a las audiencias de todo el mundo una estética moderna, una perspectiva diversa y un nuevo Fab Five: Antoni Porowski (Comida y Vino), Bobby Berk (Diseño Interior), Karamo Brown (Cultura), Jonathan Van Ness (Aseo) y Tan France (Moda). Esta temporada, Queer Eye cambia su escenario original de Nueva York por comunidades de Atlanta, Georgia y sus alrededores. Nuestros nuevos Fab Five forjarán relaciones con hombres y mujeres de una amplia gama de orígenes y creencias a menudo contrarias a las suyas, tocando todo, desde los derechos de los LGBTQ y los comentarios sociales hasta cómo hacer el mejor guacamole de granja a mesa y más!





“The Politician: Temporada 2″ (Ya disponible)

Payton Hobart (Ben Platt) lucha por desbancar a Dede Standish (Judith Light) en la carrera por el Senado del Estado de Nueva York. Como titular durante mucho tiempo y admirado líder de la mayoría del Senado con la Jefe de Gabinete Hadassah Gold (Bette Midler) a su lado, se suponía que la reelección de Dede iba a ser fácil, pero Payton - que ve esto como el siguiente paso en su camino a la Presidencia - debe decidir qué tipo de político quiere ser en última instancia para tener éxito, incluso si eso significa exponer secretos, mentiras y un vómito. Mientras tanto, su madre, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), toma una decisión trascendental que amenaza con eclipsarlo a él y a todo lo que espera conseguir. Pero si Payton quiere elevarse por encima de la política mezquina y tener éxito sin comprometer su carácter, debe encontrar su voz y fortalecer su mensaje político para inspirar y entusiasmar a los votantes. Creado por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, The Politician ofrece un vistazo cómico y satírico de lo que se necesita para ser un político.





“La Vieja Guardia” (Disponible desde el 10 de Julio)

Un grupo secreto y muy unido de mercenarios con una misteriosa capacidad que les impide morir lleva siglos luchando por proteger el mundo de los mortales a las órdenes de una guerrera llamada Andy (Charlize Theron). Pero cuando contratan al equipo para desempeñar una misión de emergencia y sus extraordinarias habilidades salen a la luz, Andy y Nile (Kiki Layne) —la recluta más reciente— deberán ayudar al grupo a erradicar la amenaza de quienes pretenden replicar y rentabilizar su poder a cualquier precio.





“The Umbrella Academy: Temporada 2″ (Disponible desde el 20 de Julio)

Cinco advirtió a su familia (tantas veces) que usar sus poderes para escapar del apocalipsis de Vanya en 2019 era arriesgado. Bueno, tenía razón - el salto en el tiempo dispersa a los hermanos en el tiempo en y alrededor de Dallas, Texas. En un período de tres años. A partir de 1960. Algunos, habiendo estado atascados en el pasado durante años, han construido vidas y han seguido adelante, seguros de que son los únicos que sobrevivieron. Cinco es el último en aterrizar, en medio de un día del juicio final nuclear, que... ¡Alerta de spoiler! - resulta ser el resultado de la interrupción de la línea de tiempo por parte del grupo (déjà vu, ¿alguien?). Ahora la Academia Umbrella debe encontrar una forma de reunirse, averiguar qué causó el día del juicio final, ponerle fin, y volver a la línea de tiempo actual para detener ese otro apocalipsis. Todo ello mientras son perseguidos por un trío de despiadados asesinos suecos. Pero en serio, sin presión ni nada.

