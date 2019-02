Netflix cancela "Jessica Jones" y "The Punisher", le dice adiós a Marvel

Ocurrió lo inevitable: tras la cancelación de "Daredevil", "Luke Cage" y "Iron Fist"; Netflix le dijo adiós a sus otras dos series de superhéroes producidas junto a Marvel Television. Este lunes se confirmó que la plataforma no hará más temporadas de "Jessica Jones" y "Luke Cage".

La noticia fue anunciada originalmente por Deadline, tras lo cual le siguieron otros medios de prestigio en Estados Unidos, como es el caso de The Hollywood Reporter.

"Ha sido un honor caminar en las botas de Frank (Castle). Estoy infinitamente agradecido con los fans de los cómics, con los hombres y mujeres de los Servicios Armados y la comunidad que hace cumplir la ley para los cuales Frank significa tanto", dijo Jon Bernthal, protagonista de "The Punisher", en una despedida vía Instagram.

Los medios coinciden que "Jessica Jones" emitirá su tercera temporada por Netflix, que será la última de todas las producciones de Marvel Television para el servicio de streaming. La filmación de la serie ya terminó y la fecha de estreno aún está por ser anunciada.

Varios motivos se han discutido para explicar el final de las serie de Marvel y Netflix, desde diferencias creativas hasta el lanzamiento inminente del servicio de streaming de Disney; que será competencia directa de Netflix. El futuro de estas series, de momento, es incierto.

Jeph Loeb, cabeza de Marvel Television, no descarta que estas series canceladas puedan volver, pero tampoco asegura nada. Por lo pronto, las únicas series de televisión relacionadas al MCU que siguen vigentes son "Agents of SHIELD" (ABC), "Cloak and Daggher" (Freeform) y "Runaways" (Hulu).