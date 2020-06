Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.

Uno de los estrenos de la semana es “Reality Z”. Esta serie es una oda al terror, el humor y la cultura popular que narra en diez episodios un apocalipsis zombi.

En esta ficción original de Netflix, los participantes y productores de un reality llamado ‘Olimpo’ se quedan atrapados en plena noche de eliminaciones. A medida que el caos y la locura se apoderan de Río de Janeiro, el estudio se convierte en un refugio para quienes pretenden sobrevivir.

Otro de los esperados estrenos de la semana es la cinta “Da 5 Bloods: Hermanos de armas” del director y ganador del premio de la Academia Spike Lee. En esta ficción narra la historia de cuatro veteranos afroamericanos: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), quienes regresan a Vietnam buscando los restos de su líder de escuadrón caído (Chadwick Boseman) y la promesa de un tesoro enterrado.

Estos héroes, acompañados por el hijo de Paul (Jonathan Majors), tendrán que enfrentarse a los estragos duraderos de la inmoralidad de La guerra de Vietnam.

Netflix también podrá a disposición las temporadas restantes de “Modern Family”, la famosa comedia que ya tiene sus primeras entregas disponibles. El reality de TV “Keeping Up With the Kardashians” también llegará a la plataforma con sus dos primeras temporadas para conocer cómo las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, con el apoyo incondicional de su madre Kris, se convirtieron en estrellas.

En la galería que abre este artículo podrás encontrar todos los estrenos en series, películas, documentales y cintas para niños que estarán disponibles desde esta semana en Netflix.

