El actor Omar Chaparro cuenta con decenas de producciones en su larga lista de trabajos, destacan títulos como “No manches Frida”, “Suave patria” o “Detective Pikachu”, sin embargo, en un contexto difícil por la pandemia de la COVID-19 asume un nuevo reto con el reality “Chaparreando”, producción que estrenará este 21 de mayo en Disney+ y donde comparte roles con su hijo Emiliano.

Dispuesto a recordar sus raíces, el actor emprende un viaje en moto al lado de Emiliano, con quien recorre diversos escenarios de su natal Chihuaha, México. Para conocer más detalles de esta producción, El Comercio participó de un encuentro virtual con Omar Chaparro, quien nos contó cómo nació la idea del reality y cómo lo ayudó a mejorar la relación con su hijo.

Según explicó el actor durante la ronda virtual, “Chaparreando” es una propuesta interesante en tiempos en los que nos hemos tenido que distanciar de familiares y amigos. Este show permite recordar la importancia de reconectar espiritualmente con nuestros seres queridos.

“En esta intención de reconectarme con mi hijo, tener una mejor relación, traté de plasmarle de dónde viene su padre, cual es su identidad y por qué es así. Yo lo tachaba a mi hijo de ser malagradecido porque estaba en una etapa muy violenta y grosera, de enojo. Luego pensé que Emiliano necesitaba saber quién es su padre. Fue algo muy bonito, él se reencontró con la verdadera película de su padre y me vio con otros ojos. Me reencontré con el Omar de 15 años y me ayudó a reconectarme con mi hijo”, expresó el reconocido actor.

DIFICULTADES Y PREPARACIÓN

Al ser consultado por la preparación previa para el rodaje de “Chaparreando”, Omar y Emiliano Chaparro coincidieron que el reality fue muy espontáneo, pues no tuvieron ensayos y la clave fue “adaptarse” a los distintos ambientes a los que las motos los llevaron.

“Mi papá solo me dijo dos semanas antes de empezar lo quería hacer. No hubo mucha preparación, solo me dijo dónde y cuándo lo haríamos. Empaqué y no tenía ni idea de lo que iba a pasar, solo me adapté”, contó Emiliano.

“No hubo tiempo de prepararlo, más bien nos adaptamos. Creo que la parte más compleja fue cuando yo trataba de no tener caretas, algo difícil porque todos estamos siempre mostrando nuestro mejor ángulo. Lo que quería con este show es no mostrar otro personaje, no era ‘No manches Frida’ ni otra película, era mi vida. Pensé que entre más vulnerable era, sería más genuino y la gente se identificaría. Hasta cierto punto creo que lo logramos”, añadió, por su parte, Omar Chaparro.

¿QUÉ SIGNIFICA LA MOTO?

Omar Chaparro confesó que soñaba con realizar un show en su motocicleta pues considera que es su “pasión de toda la vida”. Además, explicó el significado del vehículo, ya que a través del mismo pudo crear un vínculo especial con su hijo.

“Es mi pasión de toda la vida, por eso mi empeño en hacerlo así. La moto se vuelve el vínculo entre Emiliano y yo, creo que en esta dualidad se puede ser divertido, genera adrenalina y, al mismo tiempo, puede ser cansado y tedioso. Ayudó para el conflicto y el drama”, contó Omar.

“La moto fue muy padre, había partes difíciles, pero creo que nos conectó a nosotros porque pasamos esos problemas juntos. Era más que un auto, estábamos juntos y conectamos”, agregó Emiliano Chaparro.

RECONEXIÓN CON EMILIANO

Omar Chaparro también contó que la producción de “Chaparreando” le sirvió mucho para reconectarse con su hijo Emiliano, ya que vivieron diferentes experiencias a bordo de sus motos. Según dijo, empezaron las grabaciones “como enemigos”, pero la terminaron como grandes amigos.

“Si bien Emiliano y yo nos fuimos como enemigos el primer día de rodaje, al último éramos amigos y nos contábamos cosas. El primer día de grabación me enteré que tenía novia y le pregunté, pero no me quiso decir. Tan desconectados estábamos que no me quería decir. El último día de grabación me contó todo y éramos más amigos, cambió nuestra relación. Despertó en él un deseo por vivir, y sobre todo vivir en gratitud”, agregó Chaparro.

Omar Chaparro confesó que el reality "Chaparreando" ayudó mucho a que se reconectara con su hijo. (Foto: Disney+)

Por su parte, Emiliano Chaparro dijo: “Gracias al show conecté contigo, me di cuenta que quería cambiar un poquito. Me di cuenta que era mala onda. En el show me di cuenta que tenía que cambiar y por eso lo hice”.

DATO:

“Chaparreando” cuenta con 6 episodios que estarán disponibles desde el 21 de mayo en Disney+. El reality show sigue al reconocido actor y presentador mexicano en una travesía en moto desde Los Ángeles hasta Chihuahua, junto a su hijo Emiliano

