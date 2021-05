Conforme a los criterios de Saber más

La vida de Tony Succar dio un giro total tras triunfar en las categorías Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa en el Latin Grammy 2019. Se convirtió en el artista más joven en recibir los honores y consolidó su carrera agradeciendo, entre lágrimas, a su abuelo y al Perú mientras recibía el gramófono en el escenario del MGM Grand Garden Arena, Estados Unidos.

Ahora, tras un arduo trabajo de producción, Tony Succar anunció el estreno del especial musical “Más de mi” (homónimo de su disco), donde contará detalles inéditos de su vida y cómo empezó su carrera como artista independiente, grabando en el garaje de sus padres, hasta convertirse en el galardonado músico que es ahora.

En entrevista telefónica desde Miami, Estados Unidos, el percusionista peruano, ganador de dos Latin Grammy, conversó con El Comercio y contó detalles de lo que será el especial “Más de mi”. Además, habló de su experiencia en “Yo Soy”, la razón por la que la Academia Latina de la Grabación ‘bloqueó’ su disco “Unity” y su proyecto vinculado al club Sporting Cristal.

¿Cómo te sientes a pocos días del estreno de “Más de mi”? ¿Qué significa esta producción en tu carrera?

Estoy muy emocionado porque siento que la gente va a conectar con este proyecto. Mis fans son gente que me ha seguido desde que, literalmente, era nadie y todos podrán conocer mi historia, de donde vengo y cómo pude lograr tener el éxito de los Latin Grammy y todo lo que ha llegado después de eso. Es una historia muy emocionante, real, orgánica y nos demoramos un buen tiempo en hacerlo. Dura una hora y media, es prácticamente una película de gran calidad, significa mucho para mí.

¿Qué historias contarás en esta producción?

Está basado en el disco “Más de mi”, pero va más allá porque también hablo de la familia y cómo tuve que enfrentar muchos problemas de la industria, especialmente con “Unity”, mi disco tributo latino a Michael Jackson, que la Academia lo bloqueó porque tenía muchas palabras en inglés, fue un momento difícil que pasé; pero nada, pude conocer a la mamá y al productor de Michael Jackson. Estuve tan cerca de él sin conocerlo, para mí fue lo máximo. Otro (problema) fue que no tenía dinero y construí mi estudio en la casa de mis padres, nos demoramos un año en hacerlo. También verán cómo logré unir a tantas personas, más de 80 músicos, 12 artistas de diferentes nacionalidades, lugares y cómo trabajé como una hormiga dos años de mi vida. Más que contar la historia, vivirán la experiencia.

¿Es cierto que te estafaron cuando buscabas contactarte con la familia del rey del pop?

¡Sí, ‘brother’! En mis inicios, cuando no conocía a nadie, llamaba a gente y me recomendaron a alguien que me acercaría a la familia de Michael, pero no conocía nada y me robaron dinero, me quedé en el aire. Fue difícil… Todas las casas editoriales de Michael me decían que no, al final fui a visitar al abogado de Michael, el señor John Branca, le llevé una carta con el disco y le pedí que lo escuchara. Tres semanas después me llamó, me dijo que le encantó el proyecto y el resto es historia conocida. Esa es una enseñanza de vida, uno tiene que intentar con todo.

Este es un especial dirigido y producido por ti, ¿Qué tan difícil fue terminarlo en medio de la pandemia?

Sí, es mi debut en la dirección y producción, hacerlo fue lo máximo. De hecho, es por la pandemia que yo pude terminar. Si no fuera por la pandemia estaría de gira y no tendría tiempo para editar y meterle ‘full’ a este proyecto. A raíz de la COVID-19 es que analizo todo lo que estaba grabando en estos años y digo: ‘esto puede ser un documental con una historia muy interesante’. Una cosa es contar la historia sin lograr un momento exitoso y otro contarlo teniendo el éxito de los Grammy.

Tony, naciste en Perú, creciste en Miami y tienes ascendencia japonesa, ¿Qué tanto influyó esta diversidad cultural en tu carrera?

¡Muchísimo! Yo creo que eso me da una ventaja porque no me siento muy encerrado a una cultura. Tengo cultura japonesa, su disciplina y el honor, pero también tengo el lado peruano, latino, calle y bien criollo. Me gusta mucho la fiesta, la rumba, soy tropical y de Miami me gusta la playa, la salsa, el sabor cubano. La música es una reflexión de cómo eres como persona, tu música refleja lo que te mueve el alma, y a mí me mueve la cultura de dónde vengo, no soy purista, porque vengo de muchas influencias.

Las personas que ven a un ganador de dos Latin Grammy podrían pensar que eres un artista inalcanzable; sin embargo, has demostrado ser bastante cercano al público, ¿Cómo has sobrellevado la fama?

Al final todos somos iguales. Me gusta estar conectado con el público, hablar con la gente y mantener la sencillez. Para mí es más fácil estar así, hay gente que se complica la vida pensando que tiene que ser otro en la televisión o en público, yo soy igual donde voy. No soy perfecto, pero soy como todos, con errores, malas decisiones y problemas; ‘brother’. Estoy luchando como todo el mundo para superarme día a día.

En tu carrera como músico y productor, ¿Qué tanto te afectó la pandemia de la COVID-19?

Me afectó mucho en el tema de los shows en vivo. Mi estilo de vida cambió a raíz de eso, no viajo mucho y estoy encerrado en la casa. Eso es algo malo para mí porque no tengo un botón de ‘off’ (apagado), yo sigo trabajando hasta que la misma computadora se apague sola. Sé que no es bueno para la salud, pero estando en casa todo el día no es igual. Ha sido difícil, pero gracias a Dios tengo trabajo como productor.

Tuviste COVID-19, ¿Qué tan difícil fue para ti superar la enfermedad?

Si, tuve COVID-19. Yo me asusté porque una de las noches no podía respirar bien y, bueno, como que soy medio nervioso y decía: “ya aquí nomás me quedo, ‘Más de mi’ será el último disco de Tony Succar, me voy bien, gané mi Grammy”. Tenía unos pensamientos súper horribles y miedo, hermano, pero me recuperé y ahora ya está la vacuna aquí por todos lados.

¿Ya te vacunaste?

Todavía no me he puesto la vacuna, pero estoy en planificación de ponérmela porque es importante. La vacuna te tumba y yo soy muy activo, trabajo mucho y siempre digo: ‘ya la próxima semana que no tengo muchas cosas voy’. Llega el día y tengo mil pendientes, pero ya pronto me la pondré.

Hace más de 4 años no te conocían mucho en Perú, pero tras ganar el Latin Grammy y ser jurado de “Yo Soy”, te convertiste en una estrella, ¿Cómo te sientes con el cariño de tu público peruano?

Es demasiado genial, me siento muy satisfecho y honrado. He trabajado bastante para este momento, y saber que el público de Perú ha conectado conmigo es todo. No hay una fórmula para todo el mundo, pero soy un afortunado de ser peruano.

Además, hace poco recibiste tu DNI, ¿Eso significa que te veremos más seguido en Perú?

Definitivamente. Estoy sumamente feliz que ahora puedo estar más cerca a mi país, vivir más tiempo por allá para hacer proyectos y seguir aportando a Perú y su cultura.

En Perú has trabajado con Gian Marco y Christian Yaipén en “El ritmo de mi corazón”, ¿Tienes otros proyectos en mente con algún artista nacional?

Tengo algunos proyectos que están pendientes con algunas cantantes peruanas, pero no puedo anunciar todavía nada. Sin embargo, estoy en eso, trabajando con otros proyectos. Durante la pandemia le hice una producción a You Salsa y me divertí muchísimo con ellos. En Perú hay talento de sobra.

Y este talento es algo que encontraste durante tu participación en “Yo Soy”, ¿Cuál sería tu balance del tiempo que pasaste en el programa?

¡Exacto! Y eso es lo que me encantó del programa, pude conocer a cantantes, artistas completos que se dedican a la imitación, algo difícil de hacer, pero que lo hacen muy bien. Los extraño bastante, quisiera volver pronto para seguir escuchándolos y, porque no, producir algo. Tal vez a Dyango (Jairo Tafur) hacerlo cantar con su estilo propio, no como imitador. Quiero hacer algo muy especial con todos los que conforman el programa. Con Mauri somos amigos, tengo respeto y admiración por él.

Por otro lado, es inevitable preguntarte por tu cercanía con el club Sporting Cristal. Siendo hincha confeso dijiste que trabajarías un tema en homenaje al equipo, ¿Cómo va esta producción?

Si, a inicios de año participé en la presentación del club y fue increíble, me siento muy querido por el hincha. En realidad, no he podido avanzar mucho porque estuve en otro proyecto, pero definitivamente (la canción para Sporting Cristal) está en mi hoja de cosas por hacer. Me encantaría hacer algo para el club, especialmente para los fans que son súper chéveres, me encanta sentirme parte de la familia celeste. Toda la vida ‘SC’.

“Más de mi” está dirigido y producido por Tony Succar y cuenta con la participación de artistas como Gian Marco, Ángel López, Jean Rodríguez, Isaac Delgado, Haila Mompie, Cimafunk, Alexander Abreu, Obie Bermúdez, Debi Nova, Ronald Borjas, Richard Bona, y más de 80 músicos que trabajaron en el disco “Más de Mi”, grabando en Miami (USA), Lima (Perú) y La Habana (Cuba).

