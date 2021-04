Conforme a los criterios de Saber más

Rossana Fernández-Maldonado no se amilana frente a la pandemia y las dificultades que esta ha generado para diversos artistas en el Perú. La actriz manifestó su alegría por volver a verse sobre las tablas en “Madres, el musical”, que regresa por una corta temporada de forma virtual, a través de la web de Preludio.

En entrevista con el diario El Comercio, la actriz habló sobre este regreso virtual a los escenarios y también sobre los cambios en su vida a raíz de la pandemia de la COVID-19. Además, contó que retomó sus estudios en la universidad y se prepara para su primer concierto virtual en mayo.

Cuéntame un poco sobre esta versión online de “Madres, el musical”, ¿En qué consiste?

“Madres, el musical” fue un proyecto muy lindo que hicimos con Preludio en 2019 y lo repusimos en marzo de 2020, a los 3 días del estreno sucedió la pandemia del COVID-19 y nos mandaron a la casa. Siempre tuvimos la esperanza de volver a los teatros, pero como no se puede ahora estamos de forma virtual con una grabación de la obra que será como verla en el teatro mismo.

¿Cuál es tu personaje en esta puesta en escena?

Mi personaje se llama ‘Dani’, ella es una madre primeriza, está súper ilusionada, preparando todo al más mínimo detalle. Sus amigas le organizan un baby shower y llegan a su casa de sorpresa. En esa celebración, entre risas y canciones, le van a contar la verdad de la maternidad, le pinchan el globo totalmente. Es muy divertido la transformación del personaje.

El año pasado hablé con Érika Villalobos y me dijo que lo más difícil fueron los ensayos por el tema de hacerlo digital, ¿Coincides con ella?

El año pasado hicimos “Madres en cuarentena”, los ensayos eran virtuales y era un loco total, nadie estaba acostumbrado. Tenía computadora y no la prendía para nada. Cómo anécdota te puedo decir que los ensayos para la obra, en 2019, fueron peores que los virtuales (risas). Cuando la vida era otra y no había pandemia teníamos muchas cosas que hacer, así que nadie tenía tiempo para ir a los ensayos. Cuando nos juntaban a las 5 era una catarsis de madres trabajadoras, era muy divertido.

¿Cuánta diferencia hay entre el estreno del show virtual y hacer una obra en vivo, con público?

Existen los nervios, la adrenalina del estreno, pero la calma de que ya está hecho. Lo que marca la diferencia es la nostalgia que sentimos todos de lo que teníamos antes y ahora no tenemos. Tengo ganas de revivir ese momento porque estamos viviendo una situación difícil, traer esta obra es traer un poco de alegría.

Hablando del tema de la pandemia, ¿Qué tanto te ha afectado la pandemia?

Yo soy actriz, cantante, conductora de TV y prácticamente mi trabajo se ha reducido en un 70%. Estoy disfrutando de otra vida, más calmada, acompañando a mis hijas a sus clases virtuales y generando nuevos proyectos desde mi propia iniciativa. Ahorita voy a lanzar una nueva canción que pertenece a mi primer disco como solista, un álbum para niños. También, a fines de mayo, se viene mi concierto virtual. Además, estoy trabajando en “Atrapados”, una serie por YouTube. Mi vida ha cambiado bastante en el ritmo, ha sido un cambio bastante fuerte para todos, para los artistas es difícil.

¿Te has contagiado de COVID-19?

Gracias a Dios no, nadie en mi casa se ha contagiado. Nos hemos estado cuidado, pero tengo mucha gente alrededor que sí (se han contagiado), compañeros actores que han fallecido y es muy triste dar el pésame constantemente.

El año pasado ingresaste a “De vuelta al barrio”, ¿Cómo fue la experiencia?

¡Sí! Fue increíble. Me invitaron a participar de unos capítulos, después volví a salir en diciembre de este año en otros tres capítulos y fue una ilusión increíble volver a un set, compartir con colegas, ver a los técnicos. Fue lindo, mi personaje es súper divertido y espero que regrese.

¿Tienes planeado volver a grabar otra serie o película?

Ahorita lo único que estoy haciendo es “Aislados”, que estamos grabando abril y mayo, y por ahora solo mi música. Hay un proyecto de una película, pero todavía para agosto.

En 2020 contaste que retomaste estudios de educación inicial, ¿Cómo te has sentido con el regreso a las aulas?

Sí, hace muchos años, antes de empezar a trabajar como actriz, entré a la universidad a estudiar Educación Inicial en la UNIFÉ, y ahora en pandemia, con más tiempo, soñé volver a estudiar y regresé a la universidad. Me he trasladado a otra (Universidad Marcelino Champagnat) con horarios más flexibles para gente que trabaja y tengo mucha ilusión de terminar mi carrera.

¿Te gustaría ejercer como docente de educación inicial?

No me veo como maestra, pero sí, tal vez, poner un nido o crear cosas de arte relacionado a la educación. Me gustaría generar un cambio a nivel educación que tenga que ver con el arte. De hecho, es más paja tener los conocimientos de una maestra que siendo solo actriz y cantante. ¿Quién sabe? Tal vez más adelante termino dando clases a niños.

Este año arrancaste con el tema “Una y otra vez”, ¿Cómo van los planes en la música?

La música ha sido un amor mío de siempre, en este encierro me ha salvado la vida. Ha sido hermoso estar pendiente de mi disco, las canciones están listas y estoy entusiasmada con mi concierto. Por algo es que por ahora le doy un poco más de peso a la música.

DATO:

“Madres, el musical” se estrena este jueves 22 de abril, la venta de entradas será únicamente por www.preludiolive.com. El video también estará disponible los días 23, 24, 29 y 30 de abril, y, además, el 1 de Mayo.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens envía mensaje sobre la COVID-19

Rebeca Escribens sobre el coronavirus