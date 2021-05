“Más de mí” es el nuevo especial musical que narra el viaje inspirador de nuestro compatriota Tony Succar, desde sus humildes comienzos como un artista independiente desconocido, grabando en el garaje de sus padres, hasta convertirse en el ganador del Grammy Latino el cual estará disponible desde el 20 de mayo.

Filmado durante dos años, este especial presenta increíbles actuaciones y entrevistas de algunos de los mejores artistas y compositores de la música latina, que se unieron para grabar “Más de Mí”, el álbum que recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy 2019 y ganó las categorías de Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa.

“El propósito de ‘Más de Mi’, es inspirar a las personas a seguir sus sueños sin importar los obstáculos y nunca darse por vencidos”, dice Tony. “Nunca imaginé el éxito que tendría y nunca me detuve en los fracasos pasados o los éxitos futuros, solo me concentré en el presente y en crear lo que más amo: la música”, finaliza.

“Más de Mi” está dirigido y producido por Tony Succar y cuenta con la participación de artistas como Gian Marco, Ángel López, Isaac Delgado, Alexander Abreu, Obie Bermúdez, entre otro, y más de 80 músicos que trabajaron en el disco “Más de Mi”, grabando en Miami (USA), Lima (Perú) y La Habana (Cuba). El álbum incluye versiones latinas de los temas de Michael Jackson: “P.Y.T.” y “She’s Out of My Life”.

Tony Succar nació en Lima, Perú y creció en Miami, expuesto a las ricas tendencias culturales de Perú y América. Su diversa herencia inspiró su pasión por fusionar diferentes estilos musicales evidentes en la vibra Salsa-Pop única de su álbum “Más de Mi”. La influencia más fuerte de Tony es su abuelo japonés, quien le inculcó los valores de la excelencia, la pasión por su oficio y la perseverancia, para nunca darse por vencido.

En paralelo Tony Succar presenta “Más de mi en vivo”, que es el disco grabado en vivo durante los espectaculares conciertos ofrecidos en el Gran Teatro Nacional de Lima en febrero del 2019 y que estará disponible desde el 21 de mayo en todas las plataformas musicales.

Tony Succar denunció que casi le robaron sus cuentas en redes sociales

