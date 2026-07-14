Franco Velazco, se pronunció sobre la situación de Rodrigo Ureña y le ofreció disculpas públicas tras la controversia generada por las recientes declaraciones del mediocampista. El dirigente resaltó el valor del jugador dentro del plantel y su importancia en el equipo tricampeón.

“Igual, hay un cariño, hay un aprecio por él, ¿no? Forma parte del equipo tricampeón. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para esto, ¿no? Para que haya un reencuentro, un saludo, ¿no? Entre Fabián Bustos, el comando técnico, entre Rodrigo Ureña”, expresó Velazco, en referencia al amistoso que buscaba acercar posiciones.

En esa línea, el directivo explicó que la intención del club era generar un ambiente de cordialidad y reencontrarse con el futbolista. Sin embargo, reconoció que la situación tomó otro rumbo tras las declaraciones del jugador, lo que obligó a la institución a fijar una postura pública.

“Pero bueno, finalmente, si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, igual tenemos la oportunidad de, yo personalmente, a nombre del club, extenderle las disculpas del caso si es que él cree que en la negociación y de estas posiciones que a veces son duras en una negociación, hubo algo que de repente a él no le acomodó o no le pareció”, concluyó Velazco, dejando abierta la posibilidad de recomponer la relación.