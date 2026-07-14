Franco Velazco reconoció que pudo haber incomodidades en las conversaciones y lamentó las declaraciones del mediocampista, destacando su valor en el equipo tricampeón. (Foto: GEC)
Franco Velazco reconoció que pudo haber incomodidades en las conversaciones y lamentó las declaraciones del mediocampista, destacando su valor en el equipo tricampeón. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Franco Velazco, se pronunció sobre la situación de Rodrigo Ureña y le ofreció disculpas públicas tras la controversia generada por las recientes declaraciones del mediocampista. El dirigente resaltó el valor del jugador dentro del plantel y su importancia en el equipo tricampeón.

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