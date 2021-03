“Yo Soy” se ha caracterizado a lo largo de los años por los emotivos momentos que se viven en el escenario, lo último ha sido la despedida del percusionista peruano Tony Succar, quien integró la mesa del jurado durante la última temporada del programa.

El ganador de dos Grammy Latinos recibió un conmovedor homenaje de parte de sus compañeros del espacio de entretenimiento, quienes le pidieron que siga creciendo y, una vez terminados sus compromisos laborales, regrese al programa.

“Un fuerte aplauso para Tony Succar en su último día de casting. De corazón, te agradecemos la disposición, el tiempo que has estado fuera de casa, el sacrificio, lo que has aportado al programa, más allá de tu talento, también como productor, te agradecemos. Has hecho que este programa crezca, has hecho que este programa tenga un nivel, un peldaño más, te vamos a extrañar un montón”, manifestó Cristian Rivero en el programa emitido el 19 de marzo.

Por su parte, sus demás compañeros de la mesa del jurado, Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern, también expresaron su cariño hacia Tony y le desearon lo mejor en sus próximos retos profesionales.

“Me siento honrado, ha sido un lujo de verdad estar aquí, más que todo con tanto amor. Esto ha sido una familia para mí. Siento que esto ha abierto una aventura nueva y más allá de mi carrera o lo que yo pueda ganar personalmente es todas las amistades lindas que hay aquí”, dijo, notablemente emocionado, Tony Succar.

“No solo eso, el propósito del programa que es de corazón. Hay cosas que son súper producidas y chévere el entretenimiento, pero esto es mucho más que entretenimiento y por eso me he conectado tanto, porque mi propósito en la vida no es entretener nada más, es dar un buen mensaje y de corazón”, añadió.

Finalmente, Tony Succar se comprometió a regresar al programa cuando finalice sus compromisos en Estados Unidos. “Los quiero, los amo, los voy a extrañar, pero pronto regresaré con mucha más fuerza para seguir aportando mi granito de arena”, precisó.

Cabe señalar que, durante la ausencia de Tony Succar de “Yo Soy: Grandes Batallas, Grandes Famosos”, lo reemplazará el puertorriqueño Ángel López, quien fue la voz principal de la agrupación Son By Four.

