HBO trabajó en simultáneo hasta cinco series ambientadas en Westeros para ocupar el lugar de “Game of Thrones”, pero no todas las producciones llegaron a buen puerto; como es el caso de la cancelada “Bloodmoon” que tenía a Naomi Watts en el rol principal y del que ya se había filmado el episodio piloto. En cambio, el canal ordenó una serie completa sobre un clan que todos los fans conocen bien.

UNA FAMILIA CON SUERTE

Durante el WarnerMedia Day se reveló a “House of the Dragon” como el spin-off aprobado de “Game of Thrones”, una historia a desarrollarse aproximadamente 200 años antes de la serie principal y protagonizada por la Casa Targaryen; a la cual pertenecía Daenerys (Emilia Clarke).

Esta serie se basará en el libro “Fire and Blood”, publicado en 2018 por el autor de la saga de novelas, George R.R. Martin, y que cuenta la historia de los Targaryen desde la conquista de Aegon I “El dragón”, pasando por el mandato de su cruel hijo Maegor hasta los años posteriores a la llamada “Danza de dragones”; una guerra civil entre los miembros de la familia dominante.

Los Targaryen, cuenta la historia, desembarcaron en Westeros luego de huir de Valyria, reino lejano gobernado por varias familias poseedoras del don de controlar dragones. Pocos años después de su huida, Valyria pereció en una catástrofe de la que se sabe poco y se conjetura mucho (hay fans que incluso teorizan una explosión nuclear como la responsable de este fin). El punto es que los Targaryen se salvaron de la muerte y llegaron con su dragones a una tierra fresca para la conquista.

Primer arte de "House of the Dragon", a estrenarse próximamente en HBO.

FÓRMULA PARA GANAR LA GUERRA

La historia de la televisión está llena de spin-offs, intentos de las franquicias para prolongarse más allá de su final. Algunas de estas series derivadas son exitosas, como es el caso de “Fraser”, spin-off de “Cheers”; “Better Call Saul”, precuela de “Breaking Bad”; pero también las hay fallidas como “Caprica”, precuela de “Battlestar Galactica”. Esta última es, temáticamente, cercana a “House of the Dragon”.

En su única temporada, “Caprica” buscó narrar el origen de los Cylon, robots portadores de conciencia propia que cometerían un genocidio. Pero también sigue el colapso estructural de una civilización, que si bien ha trascendido a varios problemas típicos de la humanidad, aún se encuentra muy por detrás en otros.

“Si bien la “Danza de dragones” es el conflicto más sonado del reinado Targaryen, hay más historias que podrían aparecer en la serie.”



“Game of Thrones” es más popular de lo que “Battlestar Galactica” jamás fue, por lo que una cancelación temprana de “House of the Dragon” no parece factible, más aún cuando el canal la seleccionó de entre cinco proyectos. Para llenar el vacío de la historia de Dany, Jon y Tyrion; HBO no solo tiene que replicar la fórmula original, sino dotarla de suficientes novedades para que alguien la vea. De ahí que “Bloodmoon” (también llamada “The Long Night”) no hubiese funcionado, pues mostraría el origen de la guerra contra el Rey de la Noche, lo cual corría muchos riesgos de volverse redundante.

Batallas espectaculares no faltarán, cortesía de Miguel Sapochnik: quien dirigirá varios episodios y hará las veces de co-showrunner junto a Ryan Condal (“Colony”). Las intrigas tampoco faltarán, pues los conflictos se desarrollan, en buena parte, en los salones del palacio de King’s Landing.

Donde “House of the Dragon” sí ofrece algo distinto es en el odio que se puede cocinar dentro de una familia, algo que “Game of Thrones” exploró de manera superficial en los Lannister. Los Targaryen no solo compitieron por el poder con discusiones, sino que cruzaron espadas en el campo de batalla... y soltaron a sus dragones.

La serie no se llama “Casa del Dragón” solo porque suena bien. Los Targaryen desplegaron sus bestias en la guerra en una serie de combates donde pelearon desde el dragón más viejo hasta los más jóvenes, lo cual garantiza que la acción vista en episodios como “The Bells” y “Battle of the Bastards” vuelva multiplicada... por al menos el número de bestias que murieron en combate como Fantasma Gris, Danzarina Lunar, Meleys, Fuegoensueño, Arrax, Caraxes, Fuegosolar, Vaghar, etc.

Drogon, el dragón de Daenerys, es descendiente de las bestias que pelearon en la "Danza de dragones". foto: HBO.

NO SOLO HAY LOCURA

Si bien la “Danza de dragones” es el conflicto más sonado del reinado Targaryen, hay más historias que podrían aparecer en la serie. Una de ellas es la de Jaehaerys I, llamado “El conciliador”, quien se caracterizó por ser justo y desarrollar avances en la complicada sociedad de Westeros.

Pero su reinado también fue trágico, al punto de que ninguno de sus hijos sobrevivió para heredar el trono. La historia de este rey puede servir de contrapeso a la ira, estupidez y crueldad tan presente en sus antepasados y descendientes. De cualquier forma, “Juego de tronos” vivirá. Ya depende de HBO si la criatura toma vuelo o, como Viserion y Rhaegal, se desplomen hacia su muerte.

