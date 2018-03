“The Walking Dead” 8x10: nuestra reseña con SPOILERS

Con la muerte del adolescente Carl Grimes (Chandler Riggs), “The Walking Dead” se libra de uno de sus personajes más inútiles. ¿Basta esa decisión para que la serie se vuelva dinámica? No.

A continuación… ¿spoilers? de “The Walking Dead” 8x10:

No es usual que “The Walking Dead” se aleje de la estructura cronológica, pero el último domingo lo hizo. Con una pantalla en negro y letras blancas, la serie separó algunas escenas para dar a la impresión que no todo ocurría en el mismo orden. A estas alturas, cualquier cosa para “innovar” en la narración no podría dañar más la historia.

En Alexandria, Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) pierden tiempo tras la muerte de Carl, pues quieren apagar un pequeño incendio (fracasan). Tras ello, visitan a los Scavengers para insistir en que necesitan su ayuda, solo para descubrir que el lugar está lleno de zombies.

Momentos antes, Simon (Steven Ogg) había llegado al vertedero para insistir que los Scavengers regresen con Negan. Sus órdenes fueron claras, matar solo a uno para que el “mensaje” se recibido. Pero él tiene otros planes, así que provoca a Jadis (Pollyanna McIntosh) para que lo golpee. Entonces ordena matar a todos los rendidos.

O mejor dicho, a casi todos. Jadis sobrevive y, al llegar Rick y Michonne, les revela su origen secreto: ella es una artista que, antes del apocalipsis, visitaba el vertedero para conseguir insumos. Cuando los muertos empezaron a alzarse, tuvo la epifanía de que el lugar podía convertirse en el "lienzo" de una nueva vida y que los humanos podían ser la pintura.

La revelación de los Scavengers, personajes pequeños, casi insignificantes; fue lo más destacado en “The Walking Dead” 8x10, algo que habla muy mal de una serie que cada vez menos gente ve. Eventualmente, Rick y Michonne escapan del desastre, pero no van de inmediato a recuperar fuerzas o a llorar por la muerte de Carl.

Ambos se detienen para que Rick llame a Negan por la radio y le diga que Carl ha muerto, lo cual es una mala idea por donde se le mire. Rick no ganó nada al revelar esa información, menos aun cuando acompaña sus palabras con otra amenaza al líder de los Saviors, un “te voy a matar” que a estas alturas solo son ladridos.

Negan, pues, hace lo más razonable: usar esa información para que Rick se sienta culpable por la muerte de Carl. Desde el punto de vista del villano, tiene sentido que el gobernante de Alexandria sea responsable de esa muerte, pues se habría ahorrado mucho dolor si solo obedecía.

"The Walking Dead" ha cultivado en numerosas oportunidades la culpa, tantas veces que el recurso ya se gastó. Justo como la audiencia.

"The Walking Dead" 8x11 | TRÁILER

PENSAMIENTOS SUELTOS

“The Walking Dead” es mala, pero al menos siempre encuentra formas creativas para matar a los zombies: esta vez al hacerlos carne molida con un triturador.

Otra cosa interesante: la carne que salpica la obra de Jadis, una forma muy literal de convertir a las personas en pinturas de un lienzo.

Predicción 1: el grupo de Negan se partirá por dentro por obra de Simon, quien ha desobedecido a Negan al matar a los Scavengers.

Predicción 2: Aaron convencerá a las habitantes de Oceanside para tomar las armas contra Negan. No hay otra forma de que eso se desarrolle.

Si Rick no ha sido muy brillante este episodio, Negan tampoco ha sido un genio. Abrir el ataúd que le mandó Maggie, donde además de un zombie pudo haber una bomba, muestra un juicio muy pobre.

Y ahora que menciono a Maggie, matar a sus prisioneros para ejercer presión es cruel, pero al menos ha demostrado ser más efectivo que solo amenazar como el dolido Rick.

PARTICIPA

