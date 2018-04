"The Walking Dead" 8x16: ¿Quién ganó la guerra?

Desde finales del 2018 "The Walking Dead" desarrolló la esperada guerra contra los Saviors de Negan y si bien el grupo de Rick parecía ganar en la primera mitad de la temporada 8, eso cambió en la segunda tanda de episodios. Este domingo la conclusión llegó y aquí te la contamos.

A continuación, SPOILERS de "The Walking Dead" 8x16:

Negan (Jeffrey Dean Morgan) apuesta todo para que Rick Grimes (Andrew Lincoln) caiga en una trampa, quiere hacerle creer que los planes de ataque se filtraron, cuando en realidad el líder de los Saviors reveló esquemas falsos por medio de Dwight.

En el lugar de la emboscada, los Saviors de Negan tienen preparadas las armas y se alistan para disparar; solo esperan la señal del líder. Ellos no contaban que Eugene (Josh McDermitt) los traicionaría durante el proceso de fabricación de balas: las municiones fueron saboteadas y al momento de los disparos hirieron a cada soldado, entre ellos Negan.

Pero "The Walking Dead" no terminó solo en el sabotaje de balas, pues Rick y Negan tienen una conversación final al pie de un árbol. Rick quiere paz, pero el otro líder no. Entonces Rick aprovecha el descuido de Negan para cortarle la garganta, herida que no es mortal.

Rick propone a los Saviors vivir en armonía para enfrentar todos juntos la amenaza de los muertos vivientes. También ordena salvar a Negan, lo cual enfurece a Maggie (ella quiere venganza por la muerte de Glenn). Con el villano vivo, el líder de Alexandria quiere mostrarle a todos que es posible alcanzar la civilización sin que los humanos se eliminen entre ellos.

Por supuesto, Negan pasará el resto de sus días tras las rejas.

"The Walking Dead" continuará en una novena temporada a estrenarse más adelante este 2018. Es posible que en dichos episodios Maggie (Lauren Cohan), Jesús (Tom Payne) y Daryl (Norman Reedus) lleven a cabo un golpe de estado contra Alexandria, pues no están conformes por dejar a Negan con vida. ¿Guerra Civil?

DATO

Puedes ver todos los episodios de "The Walking Dead" en la app premium de Fox. Netflix solo tiene las siete primeras,