"The Walking Dead" vuelve a sus orígenes en el mejor final de los últimos años

Es común que "The Walking Dead" termine sus temporadas con algún momento de brutalidad o cliffhanger intenso. Tras cinco años donde los personajes o hicieron cosas horrendas o fueron víctimas de ellas en el episodio final, la serie cerró su novena temporada de manera inusual... en el buen sentido.

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 9x16, "The Storm":

Tras la masacre cometida por los Whisperers, este episodio no se trató de planear una venganza; sino de algo más común en un apocalipsis zombie: la búsqueda de refugio ante la inclemencia de los elementos.

"The Walking Dead" 9x16 puso a los habitantes de The Kingdom en migración hacia Hilltop ante una imparable falla en la calefacción; tuberías que en episodios previos habían colapsado y que ante la llegada de una tormenta de nieve son más necesarias que nunca.

La migración, en la cual colaboran Michonne y Daryl, es una excusa para que la serie vuelva a sus dos conflictos más clásicos: humanos contra zombies y humanos contra su propia naturaleza. El primero perdió intensidad cuando la serie puso, temporada tras temporada, a los sobrevivientes contra el villano de turno (el Gobernador, los caníbales, los Lobos, etc.).

El segundo conflicto tiene como mayor exponente a Carol y Lydia, pues la primera sufre por la muerte de su hijo Henry y la segunda se considera responsable de dicha pérdida; lo cual es reforzado por el desprecio de otros. Lydia, en uno de los momentos más tensos de la temporada, estira la mano para ser mordida por un zombie, pero la retira al ver a Carol a lo lejos. En el camino de regreso, ambas guardan silencio.

Lydia y el zombie congelado. Video: Fox.

Al quedar a solas, Lydia quiere morir a manos de Carol al no poder soportar la culpa del sobreviviente; pero la madre de Henry no cumple el pedido y reconoce que la muchacha tiene valentía. Pero no todo es calma, pues Carol siente que algo se ha roto en ella y estar junto a Ezekiel no le es beneficioso, sí que decide volver a Alexandria.

La migración a Hilltop no estuvo libre de riesgos pues Michonne, Daryl y los demás tuvieron que enfrentar a zombies que surgieron de la nieve. No obstante, los problemas también alcanzaron a otro grupo, donde Gabriel, Rosita, Eugene, Negan y Judith tienen que dejar una cabaña cuando la chimenea queda destruida.

Negan, cuyo sentido del humor se mantiene a pesar de su encierro de años, arriesgó la vida para salvar a la hija de Rick; separada del grupo en plena tormenta para buscar al perro de Daryl. Este hecho acerca al enemigo derrotado a Michonne, la cual no puede ocultarle su preocupación ante lo que todos hicieron momentos antes.

Para salvar a los sobrevivientes de The Kingdom, todos debieron cortar camino a través de la frontera trazada por Alpha. Hasta el final del episodio no hay evidencia concreta de que los enemigos se hayan percatado de la violación al acuerdo verbal, pero aún así el encuentro de Michonne y Negan da pie a que la serie adapte el siguiente arco de los cómics: la Guerra de los Whisperers.

Ya en Alexandria, Michonne, Rick Junior, Lydia, Judith e incluso Daryl viven su propia guerra: una con bolas de nieve. Se acercan tiempos difíciles, pero este breve respiro demuestra que, aún en las circunstancias más adversas, es posible encontrar paz; pero también otra cosa: la radio de Hilltop capta una señal de sobrevivientes desconocidos, misterio para la próxima temporada.

Así concluyen las reseñas de El Comercio de la novena temporada de "The Walking Dead", con un final donde los sobrevivientes se mantuvieron con vida e hicieron algo que ya parecía perdido entre tanto conflicto: crecer como personajes. Gracias por leernos.