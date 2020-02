La secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before” en inglés) se estrenó recién el miércoles 12 de febrero, pero Netflix confirmó una tercera película hace algún tiempo. Considerando el nombre de las anteriores entregas esta última probablemente se titulará: “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

En febrero de 2020, durante una aparición en The Tonight Show With Jimmy Fallon, Lana Condor, la protagonista de “To All the Boys: PS I Still Love You” (“A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” en español), confirmó el final del rodaje de la próxima película.

"Terminamos de filmarlo. Está hecho. Filmamos 2 y 3 (consecutivos)", aseguró la actriz de 22 años. Además, reveló que la tercera cinta ya se encuentra en proceso de post-producción.

A TODOS LOS CHICOS: P. D. Todavía te quiero

¿QUÉ PASARÁ EN “TO ALL THE BOYS: ALWAYS & FOREVER, LARA JEAN”?

En la última escena de “A todos los chicos: PD. Todavía te quiero”, Lara Jean explica que “para tenerlo todo hay que arriesgarlo todo. Si volviera a empezar no cambiaría nada porque todo lo que ha pasado nos ha traído hasta aquí. Esta es nuestra historia y solo es el inicio”, lo que da pase a la tercera película, que, por cierto, ya fue confirmada por Netflix y se titulará: “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

“Para siempre, Lara Jean”, tercer y último libro de la saga, se desarrolla en el último año de instituto. Mientras Peter tiene clara su decisión gracias a una beca deportiva, Lara Jean no sabe qué hacer cuando no la admiten en la universidad de sus sueños. Entonces, la pareja de enamorados tiene que lidiar con el posible ‘final’ de su romance si no son capaces de mantener una relación a distancia.

A todo ello se suman los problemas familiares: la complicada relación de Peter con su padre y el noviazgo del padre de Lara Jean con una amiga de la familia.

Lara Jean y Peter tendrán que enfrentar más problemas en la tercera película de "A todos los chicos de los que me enamoré" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “TO ALL THE BOYS: ALWAYS & FOREVER, LARA JEAN”

“To All the Boys 3” todavía no cuenta con trailer oficial, pero considerando que las grabaciones ya terminaron es probable que Netflix comparta las primeras imágenes en los próximos meses.





ACTORES Y PERSONAJES DE “TO ALL THE BOYS 3”

La plataforma streaming no ha confirmado que actores formarán parte de la tercera y última entrega de “A todos los chicos de los que me enamoré”, pero es seguro que los protagonistas estarán de vuelta.

Lana Condor - Lara Jean

Noah Centineo - Peter

Anna Cathcart - Kitty

John Corbett - Dr. Covey

Janel Parrish - Margot

Sarayu Blue - Trina

Madeleine Arthur - Christine

La familia de Lara Jean también sería parte de la tercera película de "A todos los chicos de los que me enamoré" (Foto: Netflix)

EQUIPO CREATIVO

Director: Michael Fimognari

​Guionista: Sofia Alvarez (a partir de una historia de Jenny Han)

Productores: Marc Bienstock, Dougie Cash, Chris Foss, Jenny Han, Kelsey Jackson, Susan Johnson, Matthew Kaplan, Robyn Marshall, Max Siemers

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EN “TO ALL THE BOYS: ALWAYS & FOREVER, LARA JEAN”?

“To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, sin embargo, teniendo en cuenta que ya se encuentra en post-producción no tardará mucho en llegar a la plataforma streaming. A mediados del 2021 podría ser una opción.