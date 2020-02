Noah Centineo (23) pasó de tener la vida de un joven común y corriente a convertirse en una promesa de la actuación gracias al protagónico en “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All The Boys I’ve Loved Before”), película basada en la novela homónima de Jenny Han. Centineo se convirtió en Peter Kavinsky, pareja idea de Lara Jean (Lana Condor) y amor platónico de millones de jóvenes. Con el perdón de Keanu Reeves, Noah también es el novio de internet.

► Oscar 2020: Netflix, el gigante que voló muy cerca del sol y fracasó en la gala

En “A todos los chicos 2”, disponible desde este miércoles 12 de febrero en Netflix, Lara y Peter son una pareja formal. Dejan atrás la relación ficticia que los unió para sacarle celos a la ex de Peter y librar a Lara de preguntas indiscretas. Ellos se enrumbarán en las primeras veces: su primer beso (real), su primer San Valentín, su primera pelea, todo esto bajo la premisa de una promesa que no deben romper. En medio de su apretada agenda, Noah se dio un tiempo para hablar con El Comercio vía telefónica.

Noah Centineo y Lana Condor reaparecen en nuevas fotos de "A todos los chicos de los que me enamoré 2". Foto: Netflix.

EL SIGUIENTE NIVEL

El personaje de Centineo continúa siendo (o intenta ser) el mejor novio posible para Lara Jean (Lana Condor), quien corresponde bien a los detalles que Peter tiene con ella. Para el actor esta relación ha avanzado a un nuevo nivel, con todos los riesgos que eso conlleva. “Peter y Lara Jean hicieron una promesa en esta película, y para mantener esta promesa esconden ciertas cosas. Ellos no quieren dañarse. Ellos quieren protegerse”, afirmó sobre el romance de los protagonistas.

Esta película, que parecería estar hecha solo para adolescentes, en realidad brinda mensajes para todo aquel que le de una oportunidad; sin importar la edad. Noah Centineo explica que “A todos los chicos 2” tiene como principal mensaje “el amor” y muchas otras lecciones. "A veces haces promesas a alguien que luego son difíciles de mantener. Reflexionas sobre eso. La gente cambia, las situaciones cambian”, añadió.

Centineo también es consciente que la adolescencia o los primeros años de la juventud son momentos para evaluar nuestro crecimiento personal. Sobre la inseguridad, él cree que todos tenemos momentos así, pero lo importante es saber qué hacer con en dicha situación. “Claro que yo también las tengo (situaciones de inseguridad). Algo que he aprendido es cuidar y sanar el alma. Nadie lo hará por ti, tú tienes que hacerlo. Tienes que amarte a ti mismo. Yo tengo momentos de inseguridad, todos los tenemos, lo que importa es que a esa inseguridad la puedes transformar”, indicó.

"A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero" llega a Netflix este miércoles 12 de febrero. (Foto: Difusión)





En “A todos los chicos 2” podremos ver que aparece un viejo amor de Lara Jean, y que podría confundirla. Según explicó Lana Condor en conversación con El Comercio, no puede decir “si se enamora o no de él (John), pero se volverán muy muy cercanos y esa situación será peligrosa para ella”.

DOS AMORES

Para Noah Centineo, la idea de amar a dos personas no es algo que él podría hacer. “Nunca he explorado relaciones poliamorosas. Yo no creo que podría. Creo que existen diferentes tipos de amor. El amor a un amigo o al de tu familia. Creo que amar a varias personas es una situación compleja, que tiene que ver con lo social, que respeto”, comentó.

Sobre cómo fue trabajar al lado de Lana, indicó que para él “fue maravilloso e increíble". “Ella es tan genial. Ella es muy profesional, lo da todo cuando trabaja. Somos muy cercanos, confiamos mucho en nosotros", añadió.

“Soy muy afortunado de tener tanta buena gente en el elenco de la película. Son tan maravillosos, son muy inteligentes y el grupo está bien unido. Soy tan afortunado y bendecido por haber quedado en el casting”, comentó el intérprete estadounidense.

Noah Centineo y Lara Condor hicieron un pacto antes de filmar la primera película: no enamorarse entre ellos. El trato entre ellos debe ser solo profesional y amical. Se reunieron un día antes de empezar a rodar, hicieron hot yoga y luego comieron pizza, al pasar un tiempo juntos, Lara dijo: “Esto no va a pasar jamás”, y Noah secundó la idea.

Así hicieron estas dos películas de la saga (hay una tercera en camino) y hasta momento parece que solo tendremos que conformarnos con verlos como la pareja perfecta ante cámaras. Sin embargo, tal como el actor dijo al inicio de esta entrevista, a veces haces promesas que no puedes cumplir.

MÁS NOTICIAS

MÁS VIDEOS

“A todos los chicos 2: tráiler”

A TODOS LOS CHICOS: P. D. Todavía te quiero

Las lecciones de “Sex Education” temporada 2

Lecciones de Sex Education Temporada 2