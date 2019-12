Nadie es completamente malo. Varias ficciones del cine y la televisión han mostrado la complejidad del ser humano; trátese de asesinos seriales que son capaces de tener empatía con animales, con niños o con personas que han sido víctimas de injusticias. La segunda temporada de “You” explora a profundidad la conciencia de un asesino que pide a gritos la redención.

En la primera temporada Joe (Penn Badgley) conoce a Beck (Elizabeth Dean Lail), aspirante a escritora de la que se obsesiona. Para Joe no hay nada más importante en el mundo que ella y la quiere solo para él, no piensa compartirla ni siquiera con su entorno. Además, al no confiar en ella, busca la forma de tenerla vigilada. En esta primera entrega se muestra a un Joe más obsesivo y capaz de asesinar, si es necesario, por amor.

En el último episodio aparece Candace (Ambyr Childers), su exnovia, a la cual pensó que había matado. Ella está para hacerle recordar todo lo malo que hizo en el pasado. Joe, aterrado, decide cambiar de aires y viaja al otro extremo de Estados Unidos. Deja a su querido Nueva York para empezar una vida nueva en California.

En Los Ángeles, Joe cambia de identidad y se convierte en Will, creyendo que esto lo mantendrá lejos y seguro de Candace. En esta cálida ciudad, conoce a Love (Victoria Pedretti), su nuevo verdadero amor. Pedretti encarna a esta cocinera gentil que tendrá muchas cosas en común con Will, más allá de su amor por los libros.

Love a diferencia de Beck (la novia que terminó matando en la primera temporada), sí quiere una relación con él. Y esto es una de las grandes diferencias con la primera entrega. Mientras Beck era la típica chica deseada por todos y que quería seguir experimentando (para un depredador como Joe, ella simbolizaba un trofeo), Love es menos superficial y, según él, más perfecta. Joe intentará no decepcionarla. ¿Lo logrará?

Mejores historias

Uno de los mejores personajes de esta temporada, sin lugar a duda, es Love. Los guionista han logrado tener un personaje más completo e interesante que Beck. Esta joven tiene fuertes problemas producto de su disfuncional familia, tal como Joe/Will. Además, al igual que el bibliotecario es capaz de TODO por amor. La relación que tienen ambos es más creíble; ambos personajes tienen más química que Joe y Beck.

Joe conoció a Love en una cafetería/librería llamada Anavrin. Ese lugar que vende libros y productos orgánicos (la perfecta combinación hipster) tiene como dueños a los padres de Love, personas con muchísimo dinero, y como gerente al hermano gemelo de la coprotagonista, Forty (James N. Scully).

Forty es un joven codependiente y adicto que quiere lo mejor para su hermana gemela. Will se presentará cómo el perfecto enamorado. ¿Logrará convencer a Forty que él es lo que Love necesita?

En esta segunda temporada, los personajes no son tan juveniles sino personas que ya están en sus treintas y están haciendo cambios importantes en sus vidas, algo más que salir de fiesta, como en la primera temporada. Los amigos de toda la vida de Love son completamente diferentes a los de Beck. ¿Will los reconocerá como aliados o serán, nuevamente, sus víctimas?

En esta temporada existirán muchas momentos claves que invitarán al personaje principal a la reflexión. Y el televidente reflexionará con él. Will intentará convertirse en una mejor persona para Love, quiere probar la teoría de que “el amor transforma”, y quiere sentirse digno de ella.

Un hombre perturbado

En definitiva, Will es una persona enferma, y eso no lo absuelve de sus responsabilidades, pero sí logra que empatices con él. Y creas que podría cambiar (al menos por algunos momentos). Al igual que en la película “Joker”, donde el protagonista es resultado de la falla del Estado en proteger a los vulnerables, Will fue una víctima que se convirtió en victimario. Pero Will no mata por matar, o eso quiere creer. Tiene un complejo paternalista que lo obligar a “defender” a quien es vulnerable.

Hay momentos de la serie se vuelven predecibles, pero cuando crees que ya lo has descubierto todo, los guionistas hacen un giro y te sorprenden.

Como hemos evitado los SPOILERS en esta nota, no podemos contar cómo ha quedado la historia de Will/Joe y Love; solo podemos indicar que la autora de los libros “You” y “Hidden Bodies”, Caroline Kepnes, ha anunciado que se están escribiendo dos más. El amor de Joe aún tiene mucho por recorrer.

