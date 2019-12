La segunda temporada de “You” ya está disponible por completo en Netflix, y algunos especialistas en ficción ya han dado a conocer sus impresiones. La primera temporada se convirtió en una de las ficciones más vistas a inicios del 2019, los nuevos episodios prometen volver a tener el mismo éxito al finalizar este año.

En esta segunda parte se retoma la historia de Joe Goldberg, aunque ahora en un escenario completamente diferente. Tal como se lo había adelantado los tráilers de la ficción, el protagonista deja atrás Nueva York tras la cruel historia de amor y obsesión vivida junto a Beck (Elizabeth Lail), y se muda a cientos de kilómetros de distancia y se cambia de identidad.

Ahora, en Los Ángeles y Joe Goldberg tendrá una nueva obsesión: Love. Conocerá a esta joven dentro de una tienda de alimentos y captará rápidamente su atención. Pero no todo será fácil para él, Candace, su ex novia y quien conoce todo su pasado, regresará para hacerle la vida imposible.

A continuación las reseñas sin spoilers:

HOOLYWOOD REPORTER

"Mientras los escritores a veces tropiezan con sus infinitas capas de ironía (¿cuántas veces puede enamorarse un chico de una mujer estúpidamente?) Sigue siendo tan cautivador como siempre. Cualquier otro espectáculo te rogaría que ames a su protagonista mientras revelas su trauma infantil".

TIME

"Igual de inteligente, tonto y aterrador, 'You' sigue siendo un placer único y contemporáneo en general. Y lo que es gracioso de la temporada 2, con su elenco de personajes un poco más viejo, menos obsesionado con las redes sociales y sus muchas caricaturas atemporales de auto-participación y reinvención de Los Ángeles, es que termina sintiéndose menos específico para el adolescente y los veinteañeros. Audiencia que descubrió su espectáculo ideal en su predecesor".

INDIE WIRE

"La temporada 2 obliga a Joe a mirarse realmente y se coloca en una sala metafórica de espejos interminables (...) Si bien muchos fanáticos de "You" se preguntan cómo el cambio de Lifetime a Netflix podría cambiar la serie, nadie tiene motivos para preocuparse ya que el gigante de la transmisión dobla el tono adictivo del programa y no intenta arreglar lo que no está roto".

CNN

"Hay una advertencia sobre las interacciones sociales en la era moderna, y la forma en que las personas pueden ser manipuladas en línea gracias al volumen de información disponible. En ese sentido, la serie sirve como un thriller muy moderno y muy atrayente, si no, con suerte, lo que cualquiera verá como una plantilla para el romance moderno".

RADIOTIMES

“También hay diferencias, algunas más exitosas que otras. Una gran mejora en la primera temporada es Pedretti’s Love, que es un personaje mucho más completo, simpático e interesante que Beck. Ella es rival para Joe en muchos sentidos, y su relación es creíble incluso en un programa donde vemos todo desde la perspectiva sesgada de Joe”.

EW

“(Badgley) El actor hace malabarismos con los deberes duales del desempeño en pantalla y la narración de voz en off con un encanto implacable”.

OBSERVER

“Sin embargo, gran parte de la Temporada 2 de ti , independientemente de lo entretenida que sea, es demasiado predecible. Es tan jabonoso y ridículo como su predecesor (y todavía admiro cómo sin esfuerzo se cuela en comentarios inteligentes mientras abraza el género de “placer culpable”), pero es difícil sorprenderse por los giros cuando ya los hemos visto”.

FUERA DE SERIES

“You es adictiva y en el arranque de la nueva temporada no decepciona. No sabemos hasta cuándo puede seguir funcionando sin agotar la fórmula, pero no parece que ese momento haya llegado aún”.

THE NEW YORK TIMES

" ‘You’ realmente no existe fuera del punto de vista de Joe: es el único personaje que realmente importa. Al igual que con todo en esta serie tan consciente de sí misma, ese hecho se convierte en una historia cómica: durante una sesión de escritura para la película dentro del programa, una joven señala que el guión sería mejor si se contara desde el punto de vista de la víctima femenina de vista. Puede ser un buen consejo para la película, pero nunca funcionaría para ‘You’".