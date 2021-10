Conforme a los criterios de Saber más

Muchos conocen a Zoe Saldaña por sus papeles en cintas como “Piratas del Caribe: La Maldición del perla negra”, “Star Trek”, “Avatar” y más por su rol de Gamora en las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, en esta oportunidad la actriz se convierte en una heroína latina en la nueva serie animada de Netflix, “Maya y los tres”.

En el universo fantástico creador por Jorge R. Gutiérrez, la actriz de ascendencia dominicana da vida a Maya, princesa guerrera del reino teca. Con este papel, Zoe Saldaña busca rendir tributo a las culturas latinas y alzar su voz en favor de las mujeres y los niños.

A través de una entrevista vía online, El Comercio se comunicó con la actriz Zoe Saldaña, quien no solo habló de “Maya y los tres”, sino que también reveló el significado de la serie y cómo fue su trabajo en dicha producción. Por si fuera poco, elogió el desempeño de la peruana Isabela Merced, quien también forma parte del cast de la serie de Netflix.

Primero, cuéntame un poco sobre Maya y los tres, ¿Qué opinas de la historia de esta nueva serie animada de Netflix?

Yo creo que también es una historia para toda la familia porque habla acerca de lo que es el amor, la pérdida de un ser querido, la amistad y lo que es ser siempre valiente. También nos recuerda que hay que tener un espíritu aventurero en la vida y tomar riesgos, eso es esencial. Maya es una niña que se ve determinada a cumplir lo que quiere ser. Al ella tener buenos amigos que encuentra en su jornada, tiene la fuerza para creer en sí misma.

Sobre tu personaje, ¿Cómo es Maya? ¿Cuál es el mensaje principal de Maya y los tres?

Maya es un héroe para todo el mundo. Es una chica joven, es latina y una princesa que está luchando por obtener su propia voz, su identidad para ser lo que ella quiere. Eso es algo que deberíamos hablarlo más, no solo en la comunidad latina, sino en el mundo, lo que es el derecho que una mujer pueda decidir lo que quiere ser y cómo, no solo con su vida, sino también con su cuerpo.

“Maya y los tres” está inspirada en culturas como la azteca, maya e inca, ¿Cómo te sientes representando estas culturas en diversos capítulos?

¡Me siento increíble! Claro que siendo caribeña comparto mucho la historia. Yo creo que la historia mesoamericana fue la que me inspiró, me acuerdo y trato siempre de no olvidar, es muy impresionante. Lo que me gusta es que la manera en la que Jorge R. Gutiérrez (creador de la serie) ha compuesto esta historia no se siente como una lección sobre la historia Latinoamericana, es una aventura donde la mitología ha sido fuente de inspiración para crear un mundo completamente mágico.

Después de interpretar a Gamora en Marvel, ahora das vida a una heroína latina, ¿Cómo te sientes con este cambio?

Me siento bien, a mí me encanta la ciencia ficción, la aventura y siempre me ha gustado desde muy joven formar parte de historias que tienen enfoque en las personas jóvenes, me gusta conectar con ellos. Me acuerdo mucho que de chica me sentía muchas veces invisible, pero no solamente porque no había representación de personas que se vean como yo y que sean mujeres, sino que también el mundo adulto puede apoderarse de toda la atención y el niño es invisible. Me gusta cuando cineastas como Jorge Gutiérrez se dan la misión de dedicar su carrera a la audiencia juvenil.

En esta serie animada de Netflix trabajas con diversos artistas latinos como Gael García Bernal, Gabriel Iglesias, Diego Luna, Isabela Merced. Esta última es de ascendencia peruana, ¿Qué podrías decirme sobre ella?

La he visto en varias películas y me ha encantado, ella me ha gustado tanto. Vi una película de Paramount con ella y Mark Wahlberg (Transformers: El último caballero), y ahí fue que me di cuenta que tiene un talento indiscutible, una voz increíble y es hermosa. El mundo que se prepare porque mientras más películas salgan con ella, va a ser increíble.

