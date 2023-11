Milett Figueroa (10 de junio de 1992) siempre fue una chica de fotografías y controversias. Comenzó su carrera como modelo al aparecer en la portada de la revista Surrealista, donde posó semidesnuda, cubierta solamente con la bandera de su natal Arequipa. Tenía solo 14 años. Este primer encuentro con las luces y los flashes dejó una profunda impresión en Figueroa, mostrando el camino que tomaría por el resto de su vida.

“¡Encontré mi primera tapa de revista en Arequipa! Tenía 14 años, no me van a reconocer, pero me di cuenta que este sería mi mundo y mi pasión”, mencionó la artista en sus redes sociales, donde miles de seguidores exigieron una respuesta ante su tan joven exposición al ojo público. “Nunca estuvo desnuda, estuvo bien tapada abajo, fue más como un homenaje a Arequipa, tierra que tanto queremos. Además, esas fotos son la mejor prueba que no se hizo ninguna cirugía como afirman sus detractores”, explicó años después el hermano de Milett Figueroa en entrevista con el diario Trome.

Una vida expuesta

Poco tiempo después, consecuente con su idea de alcanzar reconocimiento y popularidad, estudió actuación en Lima, pero no llegó a concluir su carrera debido a la baja remuneración que recibía de sus principales fuentes de ingreso. A los 17 años realizó su primer casting para la televisión, pero no sería hasta dos años después que debutaría en la televisión en el programa dirigido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, “Dame que te doy”. Este momento duraría poco, pues el programa sería cancelado y daría comienzo al popular programa “Combate” (2011), donde Milett daría su gran salto.

Tras estar vinculada a múltiples escándalos que la relacionaban con figuras como Christian Meier, César Acuña Jr., Jean Paul Santa María y otros, la artista decide apartarse brevemente de las cámaras televisivas para luego regresar a sus 21 años a programas televisivos, siendo “Esto es Guerra” (2013) el programa donde se daría a conocer tras un año como competidora. Sin embargo, nuevamente se vería involucrada en la polémica tras conocerse su relación con el modelo Guty Carrea, quien era la pareja de Melissa Loza, motivo por el cual la modelo se retiró del programa.

“Me acusaron injustamente”, mencionó la modelo quien explicó que el modelo era quien acosaba a ella. Recientemente, FIgueroa habló en podcast Mirada Purpura sobre su relación con todos los hombres que conoció en su vida. “Yo sentía y hasta hoy siento que no puedo tener amigos hombres. Eso es algo que ha trabajado en mí. No sé si es por la belleza o qué sé yo, no quiere decir que me sienta bella todo el tiempo, pero cuando era pequeña sentía que no podía (tener amistades masculinas)”.

Agobiada por las continuas preguntas sobre su vida íntima, además de las entrevistas reveladoras, ese mismo año, la modelo se reencuentra con su pasión por la actuación al interpretar el pequeño papel de la ilusión de Lucifer cuando “Tito” está ebrio, en la reconocida serie “Al Fondo Hay Sitio” en su quinta temporada.

Ya pasados dos años, consigue otro papel en la cinta “Al filo de la ley”, donde interpreta a “La Gata”, una prostituta de lujo que se enamora del personaje interpretado por Renato Rossini. Durante este año, lanzaría su carrera musical con la canción ”Secreto de amor”, seguida por “Vete”, que luego formaría parte del soundtrack ―y el elenco principal― de la telenovela peruana “Solo una madre”. Sin embargo, tras recibir duras críticas sobre su voz, abandonaría sus intenciones como cantante tras su participación en el reality “El Artista del Año”. “Me dieron ese reto, lo hice lo mejor que pude, en el ensayo salió mejor pero siempre en el vivo pasa algo que no lo manejo” explicó la artista a través de sus redes sociales.

Durante ese mismo año, también emprendió una carrera como actriz de teatro, con la obra “Travesuras conyugales” junto al torero Antonio Pavón en el Teatro Canout. Además, tuvo una faceta como empresaria que no llegaría a buen puerto. En el 2016, volvió al teatro con “Papito piernas largas” y fue modelo invitada en el certamen Miss Perú Mundo y Universo, pero no compitió debido a motivos de salud. Sin embargo, logró participar en el certamen Miss Supertalent en Corea del Sur, donde ganó y compartió el título con Natalie Stejskalova.

En el 2017, obtuvo un papel en “De vuelta al barrio”, donde interpretó a Ninfa Ceferina como parte del elenco principal. Paralelamente, formó parte del elenco de la película “Buscando el Nirvana” (2017), seguida por la película española “Vampiras: the brides” (2022) y “La peor de mis bodas 3″ (2023). Esta última cinta se estrenó durante la participación de la actriz en el programa “El gran chef: famosos”, que concluyó en la edición del 28 de mayo, cuando un platillo se cayó al suelo y la modelo se retiró entre lágrimas.

Con experiencia en baile durante su participación en “El Gran Show” ―donde fue ganadora de la temporada 15―, así como en “El Gran Show: Reyes del Show”, “El Gran Show: Campeonato mundial de baile” y otras pequeñas presentaciones de baile en diferentes programas, la artista ahora se posiciona como una de las favoritas en el programa argentino “Bailando 2023″, donde fue convocada por el presentador Marcelo Tinelli, con quien se le intenta vincular sentimentalmente, algo que no preocupa a Figueroa, que a sus 31 años y con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento peruano, ya sabe cómo lidiar con ello.

“Estoy totalmente enfocada en el baile, no quiero distraerme en absoluto. Realmente quiero que se centren en mi actuación en el baile”, mencionó la artista en una entrevista para el canal argentino América TV.

Sin embargo, luego de varias semanas de indirectas y rumores en redes sociales, todo parece indicar que el camino que ahora emprende Figueroa va más allá de coreografías ensayadas al detalle o emotivos momentos en pantalla, al evidenciarse un video donde Tinelli besa fugazmente a la bailarina durante el programa “Bailando 2023″.

Previo al beso, la actriz fue confrontada por el jurado del programa de baile argentino con preguntas que inciden directamente en su situación sentimental y su vínculo con el conductor del programa. A lo que Figueroa sentenció:

“Yo no acostumbro a hablar de mi vida personal ni cuando estoy conociendo a alguien, pero conocí a una persona que es muy conocida, muy querida, muy amada, y tengo que afrontar la situación también porque es algo lindo. No estamos haciendo nada malo”, declaración que apoyó el conductor, quien mencionó luego que solo estaba interesado en la modelo peruana.

De momento, la relación se encuentra en calidad de “exclusivos”, término que se usa para referirse a la etapa previa a una relación formal, y están dispuestos a continuar realizando salidas a teatros porteños, invitaciones a reuniones familiares privadas de ambas partes, cenas en restaurantes elegantes y otras actividades que nunca intentaron esconder.