Se acerca diciembre y con ello las películas navideñas van apareciendo en la televisión nacional. Este sábado será el turno de “El regalo perfecto”, filme protagonizado por Arnold Schwarzenegger, a través de la señal de Latina Televisión.

En la película, Arnold Schwarzenegger interpreta a ‘Howard’, un padre que vive dedicado a su trabajo y no tiene mucho tiempo para poder compartir con su pequeño hijo Jamie, a quien le prometió conseguirle el juguete de su superhéroe favorito “Turbo Man”.

Llega el día de Navidad y ‘Howard’ emprende la búsqueda del regalo prometido, pero a falta de pocas horas para la tan esperada fecha, el popular juguete está agotado, es así, que este divertido personaje tendrá que hacer hasta lo imposible para poder conseguir el preciado obsequio.

Junto a Arnold Schwarzenegger, la película navideña también cuenta con la participación de David Adkins, Phil Hartman, Rita Wilsonm Jake Lloyd, Robert Conrad, Jim Belushi y Harvey Korman.

Cabe señalar que la buena acogida de esta película permitió que en diciembre de 2014 se lanzara la segunda parte, titulada “Jingle All the Way 2”. Esta producción fue dirigida por Alex Zamm y producida por WWE Studios y 20th Century Fox, la película fue protagonizada por Daniel Lawrence Whitney y Santino Marella.

De esta manera, Latina Televisión empezó la época navideña con la emisión de un clásico protagonizado por el carismático actor y político Arnold Schwarzenegger. El filme se emitirá este sábado, a las 6:30 p.m.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de We Can Be Heroes

Tráiler de We Can Be Heroes | Sharkboy y Lavagirl 2