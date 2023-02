Como era de esperarse, la primera edición de ‘Mande quien mande’, contó con padrinos que fueron presentados con gran algarabía y misterio por sus conductores María Pía Copello y Carlos Vilchez ‘La Carlota’.

Mande quien mande | Difusión

El primer turno fue para María Pía que presentó a Rebeca Escribens y quien le deseo lo mejor en esta nueva etapa al lado de su irreverente partner. Incluso, Escribens bromeó recordando cuando Copello le prestó su vestido que lució en la alfombra roja de los Latin Music Award, con el que causó polémica cuando Nino Peñaloza opinó que no era acorde a su edad. Rebeca, dijo que María Pía era tan regia que incluso hacía las labores de la casa, como barrer, vestida en traje de gala.

Luego ‘La Carlota’, daría la gran sorpresa al presentar al galán mexicano Gabriel Soto, quien salió de una enorme caja dorada de regalo. “Él es más guapo que los esposos de ustedes, es rubio y extranjero”, dijo en tono de misterio, antes que el actor saliera ante la sorpresa de María Pía y Rebeca.

“No he traído flores , pero he traído besos”, saludó el mexicano mostrando su galantería, que lo ha hecho uno de los preferidos entre las damas de todo el continente. El actor no solo respondió algunas interrogantes de los televidentes y las redes sociales del programa, sino que también de los conductores.

Soto, conocido por exitosas telenovelas como: La Madrastra, Amigas y Rivales, Yo no creo en los hombres, Qué pobres tan ricos, Carita de ángel, entre otras, contó que se encuentra en nuestro país desde hace más de tres semanas. “Vine para filmar La Peor de mis Bodas 3, junto a Laura Zapata. El viernes terminó el rodaje y mañana regreso a mi país”, dijo el galán de 48 años que desde hace cinco años lleva un romance con la rusa Irina Baeva, a quien conoció en México y con quien, incluso ha actuado.

Además, dijo que contra lo que muchos creyeran, no siempre ha tenido éxito con las mujeres. “Alguna vez me han dicho que no, claro que sí. Sí ha pasado” dijo el ex de la actriz Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas.

El actor también sorprendió cuando reveló que fue durante su romance con la actriz Martha Julia, por quien vino a Perú allá por el 2004, que en la sierra de Lima aprendió a boxear para prepararse para un personaje en su proyecto de nombre, Mujer de madera. “Me vine con ella que acababa de grabar una telenovela (Luciana y Nicolas) y en Santa Eulalia me entrenaron para mi personaje que tenía que ver con el boxeo. Aquí conocí todo sobre ese hermoso deporte, por eso también le tengo mucho cariño a este hermoso país.Y tanto me apasiona este deporte que tengo una fundación donde se entrena a niños y jóvenes y, además, soy manager de dos profesionales”, reveló.