Ni la crisis administrativa que en ese momento ensombrecía a Panamericana TV, ni las negociaciones truncas con la cadena mexicana TV Azteca, impidieron que -a mediados de los años 90- “Gorrión”, telenovela producida por Humberto Polar Delgado y protagonizada por aquel entonces por los novatos actores Marisol Aguirre y Christian Meier, se erigiera como una de las producciones de mayor éxito de audiencia de la televisión nacional.

Desde su estreno, en junio de 1994, la apasionante historia de amor de Lucía Morelli (Marisol), ‘Gorrión’, una joven de escasos recursos que se disfraza de hombre para trabajar como repartidor de víveres y así mantener a su abuela y su hermano pequeño; y Gabriel Maidana (Christian), hijo único de una adinerada familia limeña, sedujo al televidente soñador.

La ficción de Canal 5, basada en una historia del dramaturgo argentino Abel Santa Cruz, surgió casi tres décadas después de la versión original, “Me llaman Gorrión”, con Regina Alcóver y Osvaldo Cattone en los roles principales.

“Panamericana TV tenía los libretos originales y a partir de allí se hizo una adaptación con el guionista Fernando Barreto”, narra Humberto Polar. “El canal estaba muy embalado en telenovelas y esa no me la iban a dar a mí porque yo estaba preparando otras cosas. Alberto Terry (gerente del canal) pensó primero en Guillermo Guille, luego decidió que la hiciera yo, que acababa de producir ‘Natacha’”, añade.

“Gorrión” se empezó a gestar con el productor argentino a la cabeza. “La producción de Guille eligió a Marisol como jale. Cuando yo asumo el control, ella estaba prácticamente contratada”, recuerda Polar Delgado.

¿Estrategia televisiva?

Marisol era en ese momento uno de los rostros juveniles de moda, gracias a “Locademia de TV”, programa de entretenimiento improvisado y de sketches bizarros que la artista conducía con Sergio Galliani de lunes a viernes a las 10:00 p.m. en Canal 7.

“Estaba haciendo ‘Locademia...’ cuando vino a buscarme ‘Chibolín’ (Andrés Hurtado) al canal, para decirme que necesitaba hacer una cita conmigo para un proyecto muy importante con Genaro Delgado Parker, y me dejó una invitación para almorzar en la Costa Verde. Como era bien chibola y tenía miedo de ir a una cita con dos señores que no conocía, acepté ir, pero llevé a mi hermana (Celine), y me di con la sorpresa de que me proponían un supercontrato para ser protagonista de la próxima telenovela de Panamericana TV”, narra Marisol.

“No podía creerlo, estaba muy emocionada, me parecía un sueño lo que estaba pasando. Pero el canal, además de interesarse en mí porque era suelta, alocada y tenía las características que requería el personaje; quería de alguna manera acabar con ‘Locademia de TV', porque le ganaba en ráting al noticiero (’24 Horas'). Estaban desesperados porque antes nadie le había ganado”, cuenta la actriz.

Marisol Aguirre como Lucía Morelli. (Foto: El Comercio / Inés Menacho)

Coproducción frustrada

Una vez que Polar Delgado tomó el control de la producción peruana, viajó a México para negociar una coproducción con TV Azteca, uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

“Esa telenovela la íbamos a hacer en coproducción con México, con TV Azteca. Nuestro compromiso era llevar a Marisol y a Leonardo Torres, que hacía el papel de ‘Lechuga’, y el resto iba a ser elenco mexicano; pero la negociación no se cerró. Yo pensaba en una telenovela con costumbres peruanas, ellos proponían costumbres mexicanas”, recuerda el realizador.

El galán

Uno de los mayores retos que enfrentó la producción de Polar Delgado fue encontrar al protagonista de la historia. Se barajaron varios nombres de populares figuras de la TV y la música, entre ellos Patricio Suárez-Vértiz.

“Ya teníamos a Marisol, nos faltaba el galán de la novela, entonces convoqué a un cásting. Se presentaron un montón de chicos, de actores jóvenes, entre ellos Carlos Thorton, pero ninguno me convencía. Mi hijo Gonzalo, que estudiaba música en Estados Unidos y cuando venía a Lima tocaba con Arena Hash, al ver que no encontraba al actor que necesitaba, me recomendó a Christian. A mí me parecía pintón, pero medio sonso. A quien quería probar era a Patricio, el hermano de Pedro Suárez-Vértiz. A Pedro no porque era más chato y la carita bonita la tenía Patricio”, destaca el productor de TV.

Agrupación Arena Hash integrada por Pedro y Patricio Suárez- Vértiz, Christian Meier y Arturo Pomar Jr. (Foto: Somos)

“Entonces llamé a Christian, que mataba con su pinta, era muy buen mozo y le interesaba ser actor. Le hice una prueba con Hernán Romero. A Hernán le dije: 'Ajústalo, ponlo contra la pared para ver si tiene recursos. Y Christian lo hizo muy bien, salió airoso, era un chico encantador, responsable, cumplido”, relata Polar.

Elvira de la Puente, Hernán Romero, Orlando Sacha, Martha Figueroa, Etty y David Elkin, Mari Pili Barreda, Antonio Arrué, Carlos Gassols, Martha Figueroa, Carlos Thorton, Lorena Caravedo, Leonardo Torres Vilar, Baldomero Cáceres, Ismael Contreras, Marcelo Oxenford, Willy Noriega, Celine Aguirre, entre otros actores también formaron parte de esta producción nacional.

Desafío

Marisol Aguirre asumió el rol principal y con este, la responsabilidad de interpretar a la femenina Lucía Morelli, y a la vez al palomilla y rebelde ‘Lucio Gorrión’. “Esta telenovela fue prácticamente mi debut en televisión, pues antes había participado en ‘Mala mujer’, pero con un papel chiquito, casi de extra. Amé a ‘Gorrión’, aunque me hubiese gustado que sea un poco más masculino para diferenciarlo de Lucía, pero la producción se negó. También quise cortarme el cabello y me dijeron que ‘no’”, recuerda la actriz.

Destaca, además, que tuvo cierta participación en la elección de Meier como Gabriel. “Tuve que acompañar en sus pruebas a quienes aspiraban al papel principal. Fueron varios, pero al final quedaron solo dos: Christian y otro actor cuyo nombre no recuerdo. Y cuando la producción me preguntó a quién prefería, respondí que a Christian. Lo había hecho mejor, sentí que hubo química”.

Romance

La historia de amor de ficción entre Lucía y Gabriel concitó gran interés en el televidente, sobre todo luego que el romance trascendió los límites de la ficción. Marisol y Christian se enamoraron durante las grabaciones de “Gorrión” y se casaron un año después, en 1995. El matrimonio llegó a su fin luego de casi una década.

“Nos veíamos 24/7, yo terminaba de grabar en el Coliseo Amauta a las ocho de la noche y regresaba a mi casa a estudiar 20 escenas para el día siguiente. No tenía tiempo para ver a nadie, solo nos veíamos nosotros, teníamos química, nos divertíamos juntos, nos gustamos, surgió el amorío. Hasta ahora me dicen ‘Gorrión’”, refiere Mirasol.

Humberto Polar recuerda que cuando se inició el romance entre los actores, era difícil “separarlos”. ""Ellos se conocen ahí y las encargadas de utilería y de los decorados los perseguían para que no se metan detrás de los backings oscuros. Los artistas mayores, que estaban acostumbrados a descansar en una sala que armé especialmente con ese fin, se quejaban porque ellos se habían ‘adueñado’ de uno de los sofás. Christian y Marisol no creían en nadie, eran jóvenes y estaban enamorados".

Aunque asegura que los romances de ficción que traspasan las pantallas perjudican de cierta forma el normal proceso de las grabaciones, Polar Delgado reconoce también que generalmente suman a la sintonía.

“Los romances siempre complican una grabación porque aparece un tercer elemento entre los protagonistas, que es la relación misma. Cuando se pelean en la vida real, hay que hablar con ellos y tratar de calmar las cosas para que puedan grabar con normalidad. Por supuesto que en el caso de Marisol y Christian eso no ocurrió, el problema con ellos era separarlos. El televidente los quiso mucho, la gente telenovelera disfrutó enormemente esa historia. Debo reconocer que ese tipo de cosas ayuda a la sintonía y ese caso no fue la excepción”, subraya.

Versiones

Otras versiones basadas en la novela argentina “Me llaman Gorrión” de Abel Santa Cruz, para la televisión latinoamericana son: “Mi pequeña traviesa” (México, producida por Televisa en 1998), “Pequena Travessa” (Brasil, producida por SBT en el año 2002) y “Niña de mi corazón” (México, producida por Televisa en el año 2010).

