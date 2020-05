A través de sus stories de Instagram, la conductora de televisión Juliana Oxenford sorprendió a sus miles de seguidores con un video en el que contó que se cortó el cerquillo en un corte comercial de su programa “Al estilo Juliana”.

“Quiero contarles que ayer a esta misma hora durante la última pausa comercial me corte el pelo. Vino Anita la que me peina todos los días y como que ya esto (el cabello) lo tenía muy pesado y me corte el cerquillo”, señaló la conductora.

Asimismo, la periodista de ATV mostró el resultado; sin embargo, no fue el deseado, por ello, decidió ponerse el cerquillo de costado.

“¡Miren lo que me he hecho! ¿Pero no es horrible? No sean malos”, preguntó a sus compañeros Oxenford, quienes solo atinaron a reír por el resultado del corte.

Además, Juliana Oxenford reveló que un miembro de su equipo de producción grabó un video del instante en el que se cortó el cabello; sin embargo, no lo mostrarán porque amenaza con denunciarlos por difamación.

Juliana Oxenford sorprende a sus seguidores con corte de cerquillo

Días atrás, Juliana Oxenford hizo noticia luego de dar a conocer que se convertirá en madre por segunda vez a través de su cuenta de Instagram.

La publicación que realizó la periodista llegó acompañada de una fotografía en la que aparece frente al espejo luciendo su ‘barriguita’ y precisó que tiene poco más de cuatro meses de gestación.

“Y de pronto, la vida te regala más vida. Ya son poco más de cuatro meses así que....se tenía que decir y se dijo. María tendrá un hermanito”, escribió la conductora junto a la imagen.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Huarcayo se separó de su esposo Dimitri Karagounis después de 15 años

Laura Huarcayo se separó de su esposo Dimitri Karagounis