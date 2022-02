Conforme a los criterios de Saber más

Marisol Aguirre tenía 22 años y cultivaba el estilo clown en Pataclaun, asociación cultural creada por July Naters, cuando le propusieron pasar un casting para un nuevo programa de entretenimiento de Canal 7. La prueba consistía en ser ella misma: desenfadada, fresca, divertida. “Me dijeron: ‘sé tú. Y eso hice”, recuerda. No había más que buscar. El programa era suyo. Y junto a ella fueron elegidos para conducir “Locademia de TV”, Carlos Alcántara y Sergio Galliani.

“Me dieron una pauta y me dijeron que se trataba de un programa informal para hacer locuras, y como soy chacotera, pongo chapas -hasta ahora tengo mi alma de vacilón- todo me salió natural . Fue simplemente ser yo”, comenta Aguirre Morales.

La versátil apuesta nocturna del canal del Estado se estrenó en mayo de 1993 sin auspiciadores y en un horario difícil: de lunes a viernes a las 10:00 p.m..

“Todo empezó como jugando, con un sueldo realmente nada. No recuerdo cuánto me pagaban, pero te aseguro que era como apostar por hacer algo gratuitamente. A los pocos meses empezamos a tener mucho rating y auspiciadores. Obviamente, la cosa cambió, mejoraron los sueldos”, aclara la actriz.

El espacio empezaba a tomar forma, cuando Carlos Alcántara decidió dejar voluntariamente el programa. Ante su intempestiva salida, la producción decidió que dos integrantes del equipo, conocidos como los Mister off: Carlos Cabrera y Pablo Monlezún, asumieran su lugar.

“Carlos se fue a la semana de iniciado el programa porque July Naters nos pidió elegir entre ‘Patacláun’ y ‘Locademia de TV’. Se estaba haciendo un nuevo montaje y ella requería mayor compromiso y tiempo nuestro. Así que tuvimos que tomar una decisión. Carlos optó por “Pataclaun” y yo me quedé en ‘Locademia’. Y creo que ninguno de los dos nos equivocamos, a los dos nos fue muy bien”, destaca Marisol.

Conductores ingresando en moto al set, entrevistados sentados sobre el inodoro, huevos que caían sobre un periódico, cámaras escondidas, ‘sketches’ bizarros y diálogos absurdos hicieron del espacio nocturno producido por Fabián Zegarra y dirigido por Rafael García Vivar, una propuesta diferente y atrayente.

“Recuerdo que Yamaha, una de las marcas auspiciadoras, nos dio una moto a cada conductor. En ese tiempo estaba en el teatro haciendo una obra en Barranco, y para poder llegar al programa en vivo salía corriendo, ya no me quedaba para los aplausos del público. Me metía en moto por la Vía Expresa. Era gracioso porque cuando los policías me detenían, les decía: ‘cachete brother, tengo que llegar al programa’. Y al toque me dejaban pasar. Era una locura. A esta edad no me atrevería a hacer esas cosas, pero a esa edad sí”, reflexiona Marisol Aguirre.

“Y a nuestros entrevistados los hacíamos sentar en un inodoro para poder jalar la cadena si era atorrante, pero si era chévere -como fue el caso de la mayoría- simplemente la pasábamos bien. Todo lo hacíamos en buena onda, buscábamos divertirnos, no manchar la imagen de alguien. Estoy segura que ahora no podríamos hacer las cosas que hacíamos en ese momento porque lo tomarían como bullying”, advierte.

Bajo el lema: “No lo pienses, diviértete”, “Locademia de TV” puso de moda frases como ‘Cachete brother’ y el ‘Baile de la culebrítica’. Todos los artistas del momento visitaban el programa.

“Lo de ‘Cachete brother nació de Sergio porque yo le decía: ‘cachetón’. Hasta el día de hoy le sigo llamando así. Esa frase se viralizó, se hizo común en la gente, en las calles. Y el ‘Baile de la culebrítica’ fue mío. Siempre he hecho ese tipo de locuras sanas. En el colegio, cuando un chico no quería sacar a bailar, lo sacábamos con una amiga y le hacíamos roche bailando así, horrible, para que se avergüence”, narra.

“Hacíamos locuras. En una oportunidad rompimos la escenografía en vivo, la tumbamos. Pero lo hicimos porque sabíamos que iba a a ser cambiada porque había llegado el verano. De eso se trató todo el programa”, añade.

No pasó mucho tiempo para que el espacio se apoderara de la sintonía. En menos de un año al aire, logró superar en el ráting, incluso, al noticiero emblemático de Panamericana TV, 24 Horas”. Un hecho que llevó a los directivos de Canal a 5 a tomar drásticas medidas.

“Cuando empezó el programa no sabíamos si la gente se iba a enganchar porque era un horario complicado, además estábamos en Canal 7, un canal de antena fría. Recuerdo que el día que empezamos, solo dijimos: ‘vamos a divertirnos y si nos divertimos, la gente también lo hará'. Y eso precisamente fue lo que pasó. ‘Locademia de TV’ tuvo tanta acogida que se convirtió en el programa más visto en su horario’”, destaca la actriz.

“Un día vino a buscarme ‘Chibolín’ (Andrés Hurtado) al canal, para decirme que necesitaba agendar una cita conmigo en el restaurante Costa Verde para ver un proyecto muy importante con Genaro Delgado Parker (administrador de Canal 5). Como era bien chibola fui con mi hermana (Celine), y me di con la sorpresa de que me querían como protagonista de la telenovela ‘Gorrión’, con un supercontrato”, recuerda.

“De hecho me llamaron porque tenía el estilo fresco y loco como el personaje (Gorrión), pero sobre todo porque querían matar ‘Locademia de TV’ antes de que este mate a su noticiero. Para eso fue la contratación. Y como mi sueño siempre fue ser actriz y actuar en alguna telenovela, acepté la propuesta”, remarca.

Ante la salida de Marisol Aguirre del programa, este llega a su fin casi dos años después de su estreno, en medio de incertidumbre y pesar. Los conductores se despidieron con la firme promesa de reaparecer pronto en las pantallas de TV. Y así lo hicieron.

“Recuerdo ese programa con demasiado cariño. Y aunque trabajábamos casi todo el día -grabábamos algunas secuencias temprano y aparecíamos en vivo en la noche- éramos felices, nos divertíamos. Hemos llorado de alegría”, subraya.

