Desde este sábado 29 de enero, podremos ver a Ricardo Morán, Gianella Neyra y Mimy Succar, junto a Renzo Schuller, con todo tipo de ocurrencias y diversión en el nuevo programa de Latina “Perú tiene talento”, que regresa a las pantallas después de casi 10 años. Para ellos, ha significado un nuevo reto formar parte del jurado de la cuarta temporada del show que premia al mejor talento del país.

En diálogo con El Comercio, los tres jurados hablaron sobre este nuevo reto que asumen en sus vidas y todo el talento peruano que han podido apreciar hasta el momento. “A raíz de la pandemia, han ocurrido dos cosas: por un lado, algunos han tenido que abandonar su talento y esta es una oportunidad para que lo recuperen y otros los han descubierto en la pandemia”, recalcó Ricardo Morán.

“Esta sensación de sentarse y no saber qué va a venir, qué va a pasar cuando abran la cortina. A veces salían colgados del techo, o salían del público, o en bicicleta, etc. Yo he sentido que ha sido un placer permanente”, agregó.

Por su parte, la actriz Gianella Neyra regresará a una mesa de jurado, ante lo cual se encuentra sumamente emocionada. “Realmente es increíble la cantidad de talento que hay en todas partes. Para mí, y para todo el jurado, ha sido un placer poder verlos. Nos ha emocionado enormemente cada momento que hemos vivido. Es una buena plataforma”, dijo.

Mientras que, Mimy Succar, la madre del percusionista Tony Succar, también se encuentra entusiasmada por el show que podrán ver los televidentes. “Va a ser inolvidable. Va a ser el mejor show de todo el siglo XXI. Además de la química que hemos hecho todos. Ha sido una experiencia inolvidable. Todos nos hemos llevado super bien, y eso es importante porque hay un ambiente agradable, de camarería, de amistad, amor. Esto se siente y se transmite en el programa”, recalcó.

Mimy Succar encontró la oportunidad de participar como jurado de "Perú tiene talento", tras su breve aparición en "La Voz Senior" para sorprender a su hijo Tony Succar. (Foto: Latina)

A pesar de que el público será el encargado de elegir al mejor talento del Perú, el jurado ha tenido la misión de ir escogiendo a aquellos participantes que han demostrado un gran nivel de compromiso con su talento. “Hay cosas que la gente no imagina que las personas pueden hacer. No tienes ni idea de lo que va a ocurrir. Hermoso el programa”, acota Morán. “Realmente la producción se está luciendo cada sábado, es increíble lo que están haciendo”, añadió Neyra.

Los tres coinciden que los participantes darán mucho que hablar y que incluso ellos mismos fueron sorprendidos por la producción, ya que no podían ver nada antes de salir al escenario. “Me quito el sombrero por el trabajo de producción. Es una variedad y un trabajo de puesta en escena. A veces tienen que esconder a grupos de 40 personas y no sé cómo lo hacen. Son cosas de locos. Creo que la gente se va a sorprender como nosotros”, felicitó Morán.

La química entre ellos

Es innegable el gran equipo que ha formado el jurado de “Perú tiene talento”, y esto se verá reflejado todos los sábados. Al respecto, el productor Ricardo Morán recalcó que la química fluyó sola. “ Gianella, Renzo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, Mimy era la nueva y eso le duró 25 minutos. Al primer acróbata que se le trató de tirar encima, tuvimos que salir nosotros a defenderla. La hemos pasado muy muy bien ”, recordó.

Por su parte, Gianella Neyra dijo que cada uno ha hablado a partir de sus propias experiencias. “Todos han aportado desde su mirada crítica, desde su emoción o desde su humor. Estamos felices de estar en un programa tan bien hecho y con tanto talento. Eso ha hecho que todos le pongan el doble de emoción, el doble de energía y todo el corazón del mundo”.

Por su parte, Mimy Succar recalca todo lo que ha aprendido de sus compañeros en este tiempo. “Son personas maravillosas. Me he quedado muy admirada. Ricardo, con tu crítica, tu análisis, tan detallista, observador. He aprendido mucho (…) Gianella, también he aprendido de ti a observar, a notar esos detalles. Con Renzo me he carcajeado todo el programa porque tiene unas ocurrencias que solamente lo tiene el peruano. De verdad que no ha sido trabajo, íbamos contentísimos ”.

Multifacético

“Perú tiene talento” marca el regreso de Ricardo Morán a la televisión después de más de un año, tiempo que ha disfrutado junto a sus hijos. “He podido darles ese tiempo que normalmente no hubiera tenido si seguía con el ritmo de antes. Yo estaba en la producción directamente de ´Yo Soy´, ´Yo Soy Kids´, ´Yo Soy Grandes Batallas´, ´Yo Soy Nueva Generación´ (…) Este año que ha sido muy lindo”.

Ricardo Morán regresa a la televisión después de un año como parte del jurado de "Perú tiene talento". (Foto: Instagram)

Morán también reconoció que este lapso le ha permitido explorar otras oportunidades y en el nuevo programa de Latina encontró el trabajo perfecto para balancear su vida. “Era un programa en el que quise estar desde la primera edición. Cuando estábamos haciendo la cuarta temporada de ´Yo Soy´ y me enteré que el canal produciría ´Perú tiene talento´, les dije que yo quería estar ahí, pero me dijeron que no y que me quede en ´Yo Soy´. Al año siguiente también me dijeron lo mismo, y al tercer año igual”.

Pero finalmente le llegó la oportunidad. “Se cumplió este sueño que tenía yo desde hace más de 10 años y lo llevo con mucha alegría, lo aprecio mucho, la vida me sigue dando con las que he soñado, y todas se cumplen tarde o temprano”, dijo.

Respecto a si será el jurado más estricto del programa, Ricardo Morán reveló que en “Perú tiene talento” lo veremos en otro rol. “Ahora nos enteramos un poco más del esfuerzo del participante y eso también te pone en otro estado, quieres sugerirle cosas, quieres divertirte con ellos (…) Sí, si bien sigo siendo estricto, es una versión 2.0, una versión diferente de mí”.

Convocatorias (in)esperadas

Tras su aparición en “La Voz Senior” para sorprender a su hijo Tony, Mimy Succar fue llamada por la producción de “Perú tiene talento” para ser parte del jurado; y, aunque al principio lo dudó, finalmente aceptó impulsada por su familia.

“(La producción dijo) ´esta señora traspasa las pantallas´ y es una gran oportunidad para mi familia, para mí en mi carrera porque nunca había hecho televisión (…) Dios hace las cosas en el momento que tiene que ser”, reconoció.

Asimismo, Mimy confesó que al llegar a las grabaciones del programa se sentía como una ´novata´ al costado de Ricardo, Gianella y Renzo; pero ha disfrutado todo lo que va del proyecto. También reveló que Tony le animó desde el primer momento y le dio algunos consejos para que cumpla su rol de la mejor manera.

“Me dijo ´sí mamá, vas a ver que sí vas a poder, tienes que ser tú misma y si te gusta genial, y si no también´. Me dio bastantes pautas, aprendí bastante de Tony”, dice.

Por su lado, Gianella Neyra también esperaba ser llamada para formar parte de esta producción, pero no sabía si sucedería. “Yo estaba haciendo ´La Voz Kids´ y se rumoreaba que se venía ´Perú tiene talento´. Dentro de mi decía ´que a alguien se le ocurra y me avise´”. Y así sucedió, fue convocada para el programa que sirve de plataforma para el talento peruano. “Para mí ha sido una felicidad absoluta”.

La actriz Gianella Neyra esperaba ser convocada por la producción de "Perú tiene talento", y lo logró. (Foto: Latina)

Premios Luces 2022

Durante la entrevista, Ricardo Morán, Gianella Neyra y Mimy Succar se percataron que los tres estaban nominados a esta edición de los Premios Luces de El Comercio que reconoce la excelencia en cultura y entretenimiento. Ellos no dejaron pasar la oportunidad para pronunciarse al respecto.

“Qué bueno que el Diario El Comercio haga este tipo de premiaciones para que uno mismo siga trabajando para mejorar y realmente reconocer los talentos peruanos que tenemos en nuestro país”, dijo Mimy. “Siempre nos emociona cuando llegan estas nominaciones”, agregó Gianella.

Cabe resaltar que Ricardo Morán está nominado en la categoría de Mejor programa digital de entretenimiento por su podcast “MORANmente incorrectos”, Gianella Neyra está nominada a Mejor actriz de cine por su papel en “Medias hermanas” y Mimy Succar compite en la categoría de Artista revelación. Puedes votar por ellos en este link hasta el 13 de febrero.

Más datos

“Perú tiene talento” se estrena este sábado 29 de enero a través de Latina, después de la gran final de “Yo Soy, Grandes Batallas Internacional”.

El jurado está conformado por Gianella Neyra, Ricardo Morán, Mimy Succar y Renzo Schuller; mientras la conducción estará a cargo de Mathias Brivio.

