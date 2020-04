La fase cuatro, para Chris Hemsworth, parece correr en paralelo a su papel en Marvel. El popular Thor estrenó un blockbuster de acción en Netflix, producido por los hermanos Russo, que se titula “Extraction” (“Misión de rescate”). En la cinta el actor interpreta a Tyler, un mercenario que recibe la misión de rescatar al hijo de un narcotraficante de la India, para lo cual se aventura cual Rambo en territorio hostil.

La cinta es de acción, y es ahí donde prospera. Sam Hargrave debuta como director en esta película y la nutre de toda su expertise como el coordinador de los dobles de acción del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, como la mayoría de filmes del género, peca del síndrome del stormtrooper, donde los “malos” no conocen el significado de puntería y el protagonista siempre da en el blanco.

“Misión de rescate” tiene un par de secuencias de acción bastante notables. La primera es un plano-secuencia falseado con dos persecuciones, pelea cuerpo a cuerpo y sigilo. La siguiente es la “pelea” final, con bazookas, francotiradores y helicóptero incluido.

PROBLEMAS DE FONDO

Pero más allá de los golpes, disparos y explosiones; el libreto hace el esfuerzo de tener una profundidad que la película no necesita y se siente vacío por ratos. Joe Russo (guionista) pretende darle un background al personaje de Hemsworth sobre su familia que me resulta innecesario. Se trata de una manera de justificar su relación con Ovi Mahajan (Rudhraksh Jaiswal), el chico rescatado; afinidad que no tiene mucho sentido al tomar en cuenta los sucesos que muestra la cinta.

Primero, ambos son completos extraños. El muchacho siempre dice que resiente a su padre, pero se encariña rápidamente con el soldado que mandó el narco. Por otro lado, para este último, el niño es solo una misión en la que han muerto varios de sus amigos. ¿Por qué de pronto lo quiere proteger sin importar nada más?

Por otro lado, al inicio se hace referencia a la disputa entre estos cárteles rivales, y presentan al villano: Amir Asif (Priyanshu Painyuli). Y sí, lo pintan como alguien frío y decidido, pero nunca queda muy claro por qué se tomó el trabajo de secuestrar a Ovi. ¿Qué gana el tipo y por qué está moviendo cielo y tierra para matar a Thor? Lo mismo en la acera del frente. El papá de Ovi, también narco, amenaza a Saju (Randeep Hooda), uno de sus empleados, para que rescate a su hijo, pero ahí quedó. Nunca se sabe más del hombre ni se siente la presión que debería ejercer sobre su bando para que rescante al niño.

En resumen, si buscas una película ligera con secuencias de acción entretenidas, “Extraction” es para ti. Pero quieres encontrar un motivo convincente por el cual todos se están matando, puede que este no sea tu tipo de película.

